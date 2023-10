Mineduc adjudica auditoría forense para “identificar responsabilidades individuales” en cuestionado servicio de Atacama

Consultado por la prensa en una actividad en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (Umce), el ministro Nicolás Cataldo abordó la paralización de los profesores de 46 de los 60 establecimientos dependientes del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama.

El ministro se reunió con la rectora de la Umce, Elisa Araya, y participó del conversatorio “Reflexiones y Aprendizajes de la Revinculación Educativa”, compartiendo con 150 integrantes de los equipos de asistencia y revinculación dispuestos por el Mineduc para contactar a estudiantes que presentan inasistencias y/o han interrumpido su trayectoria educativa.

En ese contexto abordó la crisis que mantiene a 30 mil alumnos sin clases desde hace más de 50 días en el norte.

El profesorado denuncia malas condiciones de infraestructura y falta de insumos para el trabajo en aula. Cataldo aseguró, que respecto a ese tema, se está desarrollando un trabajo que ha permitido “romper la inercia del proceso administrativo” y se avizora un horizonte de solución “a corto plazo”.

Asimismo, indicó que están coordinando un plan para preparar pedagógicamente un retorno y enfrentar las brechas de aprendizaje, que al igual que tras la pandemia, deberán enfrentar los estudiantes por el tiempo sin asistir a sus clases en forma regular.

“No vamos a renunciar y no queremos renunciar a poder terminar el año. Lo que no significa que no tengamos que pensar, obviamente, un plan especial para el próximo y los subsiguientes años en materia pedagógica, porque evidentemente estos más de 50 días de paralización de actividades no van a ser inocuos, tienen efectos”, expuso el secretario de Estado.

Por otro lado, se refirió a la entrevista que dio a radio Concierto, en la que habló de la auditoría que se realizó al servicio. En ese diálogo con el medio radial la autoridad señaló que se constataron situaciones que podían constituir delitos y que se remitieron los antecedentes a Contraloría y el Ministerio Público.

“Esto es muy delicado, porque efectivamente los hallazgos de la auditoría son hallazgos complejos, donde vemos situaciones como las que mencioné ayer, que fue replicado en medios, como por ejemplo sobreprecios u otras situaciones”, dijo el titular del Mineduc, al ser consultado por sus dichos del miércoles.

En esa línea, sostuvo que su aspiración es que “los órganos competentes, en este caso, Ministerio Público, Contraloría General de la República y Consejo de Defensa del Estado, puedan tener a la vista los antecedentes que el ministerio logró identificar, a través de esta auditoría, para que se tomen las decisiones correspondientes”

Asimismo, señaló que fue adjudicado un servicio de auditoría forense “mucho más especializada, para poder llegar al nivel de detalle de identificar responsabilidades individuales”.

“Como Ministerio de Educación vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en la identificación de responsabilidades en el uso de los recursos públicos y por cierto en algo tan delicado como poner en riesgo la estabilidad administrativa y financiera de un servicio local como es el de Atacama que está atravesando hoy día por una situación muy, muy compleja”, enfatizó el secretario de Estado.