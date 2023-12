Michelle Bachelet (72) y Evelyn Matthei (70) anotaron un nuevo capítulo en su historial de diferencias en el marco del plebiscito constitucional para definir si se aprobará o rechazará la nueva propuesta de Carta Magna.

En primer término, la expresidenta acudió hasta el Complejo Educacional La Reina para emitir su sufragio, luego de una semana que estuvo marcada por su irrupción en la campaña del “En contra”, que motivó una serie de reacciones en cadena por parte de los adherentes de su misma postura respecto a la nueva Constitución como de parte de los miembros del “A favor”.

A través de un video difundido por parte del Partido Socialista (PS) y que fue replicado en distintas redes sociales, Bachelet acusó que la propuesta constitucional perjudicaba a las mujeres, afirmando que ponía en riesgo la ley de aborto en tres causales, que no se consagraba expresamente el principio de igualdad salarial entre hombres y mujeres, entre otras.

“No está en edad de ser utilizada”: el nuevo ‘round’ entre Bachelet y Matthei

“No soy ninguna recién nacida”

A las afueras de dicho local de votación, la exmandataria abordó los comentarios respecto a que estaría siendo utilizada únicamente para la campaña y, entre risas, subrayó que “es divertido que piensen que me utilizan... no soy ninguna recién nacida, como es evidente al mirarme, y obviamente tengo mis opiniones claritas”.

Junto con ello, acusó machismo tras recibir críticas por mostrarse públicamente como adherente al “En contra”. “A mí me llama la atención que cuando todos los expresidentes hombres han dado su opinión, nadie criticó; a la única que criticaron es a mí. ¿Habrá machismo de por medio, digo yo?”, dijo.

“Yo no miento, yo no ando buscando nada, hay otra gente que quiere ser Presidente, que quiere otras cosas. Yo no ando buscando nada, así que no tengo por qué mentir”, añadió.

Matthei sale al paso: “No está en edad de ser utilizada”

Las palabras de Bachelet motivaron una reacción por parte de la actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien se reconoció como una posible carta presidencial de la oposición, al mismo tiempo que criticó a la exmandataria.

Matthei, tras emitir su voto en el local dispuesto en el Instituto Profesional DUOC, sostuvo que “no soy la única posible candidata. En todo caso, yo lo único que quiero señalar es que claramente ella no está en edad de ser utilizada, pero aquí hay dos posibles opciones: una, ella nunca leyó el texto constitucional y alguien la llevó a cometer un error; o habiendo ella leído estuvo dispuesta a decir cosas que no eran ciertas”.

Siguiendo esa línea, sostuvo que la expresidenta “dijo de frentón muchas cosas que son claramente falsas, como, por ejemplo, que no había una propuesta de igualdad salarial cuando está textual en la nueva propuesta”.

E insistió: “Estamos de acuerdo en que no hay edad para ser utilizada, pero fue utilizada o ella se prestó voluntariamente para decir algo que no era cierto”.

Cabe destacar que Evelyn Matthei y Michelle Bachelet compitieron en las elecciones presidenciales de 2013. Matthei fue la abanderada de la entonces Alianza -actual Chile Vamos-, mientras que Bachelet compitió por la ya extinta Nueva Mayoría. En dicha instancia, la militante del PS se consagró como ganadora en la segunda vuelta.