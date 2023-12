Don Francisco tras emitir su voto: “Estoy a favor de los que han venido a votar y en contra de aquellos que no ejercen ese derecho”

Los rostros de la televisión no han pasado desapercibidos durante el Plebiscito de este domingo, por lo que en diferentes locales de votación algunos de ellos han sido consultados por la prensa desplegada respecto de sus impresiones.

Entre ellos, Mario Kreutzberger, más conocido popularmente como “Don Francisco”, entregó sus impresiones respecto del proceso, aunque mantuvo el misterio en torno a sus preferencias.

“Yo creo que todos los eventos democráticos son algo que mantienen la democracia. Por eso es que yo estoy a favor de todos los que han venido a votar y en contra de aquellos que no ejercen ese derecho, porque es un derecho que debemos cumplir, cada uno con su opinión”, manifestó a CNN el animador que ya lleva años viviendo en Estados Unidos.

Dado lo anterior, Kreutzberger sinceró que está a favor de que el voto se mantenga como obligatorio. “A mí me parece que el voto obligatorio, de alguna manera, refleja la opinión de todos. Porque cuando el voto es no obligatorio, cada uno dice ‘bueno, voy a ir, no voy a ir’. Me parece que el voto obligatorio es bueno”, dijo.

Recto de su postura, además, manifestó: “Lo más importante es ponerse todos de acuerdo para que tengamos todos los elementos dentro de la policía y defender a la población”.

“Hay una gran diferencia entre una población armada, como todos nosotros, y una delincuencia armada. Por lo tanto, la policía tiene que tener muchos recursos”, complementó.