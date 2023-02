Pareja argentina que fue asaltada en cercanías del Mall Marina Arauco sufrió nuevo intento de robo en Viña del Mar

Una pareja argentina cuyo caso se volvió viral días atras luego de ser víctimas de un asalto parte de un grupo de jóvenes en Viña del Mar, se vio nuevamente afectada por la delincuencia antes de abandonar la Ciudad Jardín, luego de que desconocidos intentaran robarles la camioneta en la que circulaban.

En específico, los afectados fueron el periodista cordobés Ariel Mansilla y su esposa, quienes inicialmente fueron víctima de un asalto en las cercanías del Mall Marina Arauco, el que se viralizó en redes sociales.

El mismo Mansilla se refirió al hecho en el programa argentino “El Show del Lagarto”, donde indicó que “llevábamos cinco, seis días en Viña del Mar y teníamos otros cinco días para pasar en Santiago, así que salimos del hotel Sheraton rumbo a Santiago. Hicimos 50 metros y en un semáforo nos detenemos, y vemos que nos rodea gente”.

A pesar de la situación, el periodista relató que “seguimos el viaje sin sospechar nada” y que “tomamos por una calle ya para salir hacia Santiago, y mi esposa me dice: ‘Siento un ruido’. Miro por el espejo y tenía la cubierta derecha trasera en llanta”, señalando que uno de los neumáticos del móvil estaba desinflado.

Tras ello, Mansilla indicó que realizó señales antes de detenerse, momento en que “aparece un tipo y me dice: ‘Yo le ayudo, yo le ayudo’. Y me acordé de lo que me habían contado, que te hacen eso para robarte”.

En ese momento, el periodista le dijo a su esposa que escaparían del lugar, por lo que doblaron en U para dirigirse a una estación de servicio que se encontraba en las cercanías, donde pidió permiso para poder cambiar el neumático desinflado.

Sin embargo, el periodista comentó que “enseguida tenía encima al tipo que me había ofrecido ayuda. Los chicos que estaban ahí me dicen: ‘Lo van a robar, lo van a robar’. Se vinieron tres o cuatro alrededor de la camioneta nuestra”.

Se reportó que fueron los mismos trabajadores de la estación de servicio quienes llamaron a Carabineros para advertir de la situación.

“En dos minutos llegaron los carabineros y los tipos se fueron. Y yo estaba ahí, cambiando la rueda, y le digo a mi esposa: ‘Nos vamos. ¿Adónde? A Córdoba”, afirmó el periodista en el programa argentino.

Además agregó que “le pedí al carabinero si nos podía acompañar un poco para salir de Viña del Mar. Mi esposa sacó la chapa patente de la camioneta para que no nos identifiquen, nos escoltó la policía unos diez kilómetros, y ya nos fuimos para el paso fronterizo”.