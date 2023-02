Casi 100 días sin director: Boric posterga designación de jefe de Senapred para después de que termine emergencia de incendios

94 días sin un director es lo que cuenta hasta hoy la ex Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) Onemi, hoy devenida en el Servicio Nacional De Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred). Esto a pesar que desde el 26 de diciembre sobre el escritorio del Presidente Gabriel Boric descansan los cuatro nombres enviados por el Servicio Civil para completar el cargo, el cual es nuevo en la institucionalidad chilena luego de que este organismo reemplazara el 1 de enero a la Onemi.

Se trata de una designación clave, pero cuyos pasos se han ido dando en momentos complejos para la Senapred, por lo cual el Mandatario definió postergarla hasta después de que termine la emergencia de los incendios que azotan a la zona centro sur del país. El nombre del nuevo director, de hecho, ya está definido.

“El Presidente de la República decidió posponer el nombramiento, con el objetivo de concentrar a la institución en el despliegue de capacidades necesarias para hacer frente a la emergencia”, aseguraron desde el ministerio del Interior, cartera de la que depende Senapred, a La Tercera PM.

Por mientras, quien se mantiene a la cabeza de la entidad es el director subrogante Mauricio Tapia, quien, según Interior, cuenta con “una vasta experiencia en la institución”. El entonces subdirector de Finanzas de ex Onemi asumió como interino el pasado 21 de noviembre. Y desde esa fecha ya han transcurrido 94 días.

Boric -según los plazos del sistema de Alta Dirección Pública (ADP)- dispone de 90 días hábiles para ejecutar el nombramiento desde que recibió la cuaterna, los que se cumplen el 27 de abril, por lo que tiene aún casi dos meses para hacer pública la elección.

El concurso

Luego de que el 16 de noviembre de 2022 Ricardo Toro dejara la Onemi tras cumplir tres periodos -desde diciembre de 2012- en la jefatura de la Onemi, el Servicio Civil realizó la convocatoria para buscar al nuevo mandamás, esta vez del Senapred.

Como exigencia para el puesto se estableció que la persona tuviera una experiencia de al menos cinco años a cargo de una dirección o jefatura, con conocimientos en gestión de desastres y emergencias, y experiencia en trabajos interdisciplinarios con autoridades. La renta promedio líquida mensual asociada a este cargo es de 6.329.000 pesos.

El concurso fue publicado el 2 de octubre de 2022, más de un mes antes de la desvinculación oficial de Toro de la Onemi. El 24 de octubre se recibió, según la información del Servicio Civil, un total de 163 aspirantes por medio de postulación en línea, a los que luego se sumaron nueve a través de una empresa externa especializada en búsqueda y selección (Stratos), totalizando 172 recepciones.

De estas, se determinó que 152 cumplían con los requisitos y fueron despachados a una nueva empresa de reclutamiento y selección (Laborum Chile) para iniciar un análisis curricular. Posteriormente, el 4 de noviembre, en base a los resultados de investigación de candidatos, el Consejo de ADP definió que 34 avanzaran a la próxima etapa de evaluaciones directivas y competencias.

De esos 34, 11 fueron entrevistados y el 26 de diciembre ADP envió a la Presidencia de la República la propuesta para el nombramiento del director. “El proceso se ha desarrollado con absoluta normalidad y por ley, desde la recepción de la nómina, el Presidente de la República tiene un plazo de 90 días hábiles para nombrar a una de las candidatas o candidatos propuestos por el Consejo de ADP o para declarar desierto el proceso de selección, caso en el cual se debiera realizar un nuevo concurso”, afirma el director nacional del Servicio Civil, Felipe Melo.

No obstante, ese mismo 26 de diciembre comenzaron los incendios en un vasto sector de Viña del Mar. “Ante dicha contingencia, el Presidente de la República decidió posponer el nombramiento, con el objetivo de concentrar a la institución en el despliegue de capacidades necesarias para hacer frente a la emergencia”, aseguran desde la cartera de Interior.

“El nombramiento fue tramitado completamente, pero no será ejecutado mientras no concluya la grave emergencia de los incendios forestales que enfrenta el centro sur del país, por razones obvias: no se cambia el mando en medio de una contingencia de la magnitud de la que se vive hasta hoy”, agregan.

En espera de condiciones estables

¿En qué momento se decreta el fin de una emergencia? No es claro. Lo que sí informan desde Interior es que el Ejecutivo definió postergar esta nominación “hasta que se evaluara por parte de la propia Senapred condiciones más estables ante una temporada de incendios que se preveía altamente compleja” y que a la fecha ya acumula 455.723 hectáreas consumidas por el fuego.

En la misma línea, hacen hincapié en que Senapred está concentrada en “su principal tarea que es responder a las personas afectadas con la máxima rapidez y eficiencia, como ha sido hasta hoy”.

Por ello, añadieron desde Interior, el nombramiento del nuevo director de Senapred “se producirá cuando las condiciones de la temporada sean más estables, de manera que pueda asumir en un contexto propicio la colaboración del organismo en el desafío de la reconstrucción”.