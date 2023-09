Recoleta: desconocidos asaltan a ciclista desde un auto en movimiento

Cerca del mediodía del sábado, un ciclista fue asaltado mientras transitaba hacia el cerro San Cristóbal, específicamente en la calle Urmeneta, ubicada en la comuna de Recoleta.

Según informó el teniente Andrés Said, oficial de la 6a Comisaría de Recoleta, el ciclista fue interceptado por un vehículo, siendo el copiloto el que realizó el robo. “El acompañante del automóvil extendió su mano para arrebatar la bicicleta de la víctima. Los sujetos al extraer la bicicleta, huyeron del lugar en dirección desconocida y posteriormente, la víctima concurre a la 5°comisaría de Conchalí para realizar la denuncia respectiva”, explicó.

“Es un modus operandi distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados, pero se están realizando labores investigativas con la finalidad de poder prevenir este tipo de delitos y ponerlo a disposición del Ministerio Público”, afirmó el oficial.

Al momento del asalto, la víctima forcejeó con los ocupantes del vehículo. “A una cuadra de mi domicilio me interceptaron en un auto dos sujetos, por el lado del copiloto y por el lado trasero del vehículo. Me tomaron la bicicleta y me arrastraron unos cien metros, hasta que decidí soltarla. A pesar de que traté de forcejar con los delincuentes no hubo caso. Llegó un punto en que ya decidí soltarme, porque podría afectado mi integridad física”, dijo la víctima a Chilevisión.

De momento, se desconoce la identidad de los responsables del robo.