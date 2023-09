Sigue en prisión preventiva: Juzgado de Garantía de Puerto Montt mantiene medida contra Diego Ancalao

El Juzgado de Garantía de Puerto Montt, Región de Los Lagos, resolvió mantener esta tarde la medida cautelar de prisión preventiva contra Diego Ancalao, excandidato presidencial de la Lista del Pueblo, quien el pasado 4 de agosto fue detenido acusado de fraude al Fisco, lavado de activos y estafa en perjuicio al Fisco. Esto, por la arista investigativa relacionada a la Corporación Kimün, en el marco del lío de platas en convenios entre reparticiones del Estado y fundaciones.

El 5 de agosto se llevó a cabo el control de detención de Ancalao, instancia en que el tribunal decretó prisión preventiva para el excandidato, argumentando que su libertad significa “un peligro para el resultado de las diligencias de investigación” y en menor medida, por riesgo de fuga.

Según los antecedentes del caso, Kimün es investigada por el Ministerio Público por haber recibido $1.200 millones para la realización de un programa de regularización de terrenos para pequeños y medianos agricultores de la zona. Las indagatorias surgieron luego de iniciar una investigación de oficio para pesquisar los traspasos de fondos desde el Gobierno Regional de Los Lagos, que en 2022 traspasó $ 8.800 millones a organizaciones por convenios.

Y, además, el 46% de los recursos fue entregado a tres entidades: Fundación Chinquihue, la cual es presidida por el mismo gobernador, con $ 1.628 millones; Fundación Participa, la cual se adjudicó $ 1.200 millones; y la Corporación Kimün, la cual recibió el mismo monto de dinero.

Ancalao, anteriormente, aseguró no tener vinculación con Kimün y señaló en un punto de prensa que “como lo he dicho varias veces, yo no pertenezco a Kimün y nunca he recibido un solo peso”.

En relación a todos los antecedentes, y tras escuchar los argumentos de las partes durante esta jornada, el Juzgado de Garantía de Puerto Montt decidió mantener la prisión preventiva.

El fiscal Marco Muñoz, de la Fiscalía de Los Lagos, indicó que “el tribunal, oyendo los argumentos de las partes, resolvió mantener la medida cautelar de prisión preventiva. Como Ministerio Público, nos encontramos conformes con lo resuelto, entendiendo que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, así como existe un riesgo serio y concreto de peligro de fuga”.