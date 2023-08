Juzgado de Garantía de Puerto Montt decreta prisión preventiva para Diego Ancalao por investigación de lavado de activos y fraude al fisco

Cerca de las 12.30 horas de este sábado se llevo a cabo el control de detención de Diego Ancalao, excandidato presidencial de la Lista del Pueblo. De acuerdo a la información de la Fiscalía Regional de Los Lagos, Ancalao fue detenido hace un día en Osorno por fraude al Fisco, lavado de activos y estafa en perjuicio al Fisco.

Esto, en el marco de la investigación de la Corporación Kiñe Fuxa Ruka Kimün, que se encuentra bajo la lupa del Ministerio Público por la firma de un convenio de $1200 millones otorgado por el Gobierno Regional de Los Lagos para la realización de un programa de regularización de terrenos para agricultores.

Con respecto a las acusaciones, antes de su detención, en un punto de prensa, Ancalao aseguró que “como lo he dicho varias veces, yo no pertenezco a Kimün y nunca he recibido un solo peso”.

“Hoy me utilizan como chivo expiatorio, pero quiero desmentir tajantemente que yo pertenezca a esa corporación investigada”, agregó.

La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, y según informó el juez Francisco Almonacid, el tribunal decretó prisión preventiva para Ancalao argumentando que su libertad significa “un peligro para el resultado de las diligencias de investigación” y en menor medida, por riesgo de fuga.

Además, el juzgado declaró inadmisible la querella interpuesta por el Gobierno Regional de Los Lagos, entidad con la que habría suscrito el millonario convenio. Con respecto a la querella presentada por el senador Fidel Espinoza (PS) –representante de la región de Los Lagos– en contra de Ancalao, el juez Almonacid detalló que “se declaró admisible porque efectivamente, la ley faculta a cualquier persona a denunciar ilícitos que tengan que ver con la falta de probidad pública”.

La causa se mantiene en reserva, por lo mismo, no se conocen más antecedentes de la investigación. Pese a que la defensa de Ancalao, argumentó en contra de la legalidad de la detención, se desechó esa solicitud porque la detención emanó de una orden dictada por el mismo tribunal.

Lío de platas en Los Lagos y Corporación Kimün

Las alarmas se encendieron en Los Lagos, luego de que, se comenzara a indagar el traspaso de fondos desde el Gobierno Regional a diferentes fundaciones. Esto develó, que en 2022 traspasaron $ 8.800 millones a organizaciones por convenios.

La repartición de estos recursos llamaron la atención del Ministerio Público debido a que el 46% se concentra en tres organizaciones: Fundación Chinquihue, liderada por el mismo gobernador, Patricio Vallespín con $1.628 millones; corporación Kimün, recibió $1.200 millones y Fundación Participa, con el mismo monto.

El GORE de Los Lagos se querelló en contra de los representantes legales de Kimün por defraudación y apropiación indebida en torno al programa de regularización de terrenos, el cual tuvo una mala evaluación y por esto, se puso término anticipado al convenio.

El vicepresidente de la corporación, Arnoldo Ñanculef, respondió a la querella declarando que no tienen “ninguna posibilidad de devolver los dineros”.

Además, reveló que el presidente de Kimün, Jaime Huincahue, traspasó $900 millones al Instituto Profesional Los Lagos (IP) y al Centro de Formación Técnica Los Lagos (CTF) para saldar deudas financieras. Y el 17 de julio, según el Diario Oficial, Huincahue vendió los establecimientos –IP y el CTF– a la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena (Fundelin), presidida por Ancalao y además, uno de sus representantes legales.

Ante esto, Ancalao respondió que “Fundelin tiene como objetivo aportar al desarrollo educacional, eso está en nuestra misión, y dentro de ese contexto es que el directorio decidió adquirir derechos y bienes porque encontramos que tenemos la capacidad de sacar adelante a esta institución”.