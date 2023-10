Descubre el Denver Steak: la tendencia que conquista los paladares parrilleros

¿Te has preguntado alguna vez cómo sería fusionar la ternura de un feliete y la jugosidad del lo vetado en un solo corte de carne? ¡Pues bien, la respuesta es el Denver Steak! ¿Lo habías escuchado? Nosotros no, hasta que @jorgitoparrillero nos contó de su existencia.

Para ser justos, este corte no existía hasta hace unos pocos años. ¿Y por qué Denver te preguntarás? Nos encantaría contarte una gran historia detrás del nombre, sin embargo, lo que ocurrió fue que un grupo de gringos amantes de los asados encontraron atractivo el nombre y lo empezaron a llamar así.

La magia detrás del Denver Steak

La reciente popularidad del Denver Steak se debe principalmente a que este corte de carne es suave y tiene un marmoleado abundante, lo que lo convierte en un trozo ideal para asarse a la parrilla. El marmoleado es esa grasa que posee el propio músculo del animal, pero es aquella que genéticamente forma parte de su composición – es decir, intramuscular– y, por tanto, no es como la grasa de un lomo liso o vetado.

Este trozo de carne proviene del corte primario del chuck – como le llaman los gringos a la zona entre la sobrecostilla de la vaca y el hombro, –, una carne bastante común, sin embargo, no es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? El Denver Steak es más bien un músculo de apoyo, no uno que utilice mucho el animal. Normalmente, explican los eruditos, si un músculo no se usa tanto, tiene menos sangre pasando por él y tiene menos sabor, no obstante, este trozo se encuentra en un grupo muscular bien utilizado al que la sangre llega a raudales. Pero, al ser un músculo menos utilizado entre todos los de aquella zona -por estar ubicado bajo el omóplato– es más sensible a los depósitos de grasa. ue formando parte de la paletilla, que se utiliza a menudo; lo que ocurre es que es un corte tierno entre cortes más duros”.

¿Cómo preparar el Denver Steak?

@jorgitoelparrillero explica en uno de sus videos de TikTok que este corte lo puedes obtener de una simple sobrecostilla. Lo que ocurre es que la sobrecostilla se divide en dos capas de carne, que debes separar desprendiendo la capa superior del corte. Cuando lo hagas, notarás que aparece un trozo rectangular que es muy poco común en los cortes de carne económicos.

Cuando lo hayas identificado y con la ayuda de un cuchillo bien afilado, despejas cuidadosamente el trozo. Lo puedes asar entero solo con sal y a fuego medio, tal como este experto nos lo sugiere en el siguiente video.