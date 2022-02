La rebelión de los cuerpos diversos

Una niña con cáncer infantil, una mujer oxígeno dependiente, una extranjera que cruzó a pie la frontera para encontrarse con su familia, una mujer albina, otra autista, y una modelo talla grande. Todas estas mujeres diversas tienen algo en común: tendrán un rol protagónico en la cuarta versión del Fashion Inclusive, encuentro de moda que se llevará a cabo este 19 de febrero en el Palacio Cousiño, y que tiene que como objetivo visibilizar a mujeres tradicionalmente excluidas por su condición física, social o de salud.

El evento es organizado por la Fundación Multiverso Phi, organismo que trabaja con personas que se encuentran “fuera de la norma”, según explica su fundadora Caterina Trabucco. “Nuestra mayor meta es generar impacto social, derribando barreras, disipando mitos, y aminorando las brechas de inequidad”, explica. Dice también que ocupar un espacio como una pasarela no es al azar, ya que es allí, en ese tipo de plataformas, donde tradicionalmente ha estado lo supuestamente bello, lo nuevo, lo que marca tendencia. “Nosotras sabemos que la belleza es transversal, que lo imperfecto es hermoso y también perfecto, que el reconocimiento de la belleza y respeto en la diversidad no sólo deben marcar tendencia tímidamente, si no que debe ser un derecho en sí mismo”, dice.

Por eso es que realizan este evento, para que “avancemos en entregarles a estas mujeres la garantía de que pueden andar tranquilamente en la calle, subir una foto a redes sociales sin temor a los prejuicios o ser admitidas en el trabajo que quieran por sus propias habilidades y capacidades”, explica la fundadora de Multiverso Phi.

En estos días se conoció la noticia de una familia en Estados Unidos que tuvo que enfrentar el suicidio de su hijo de 12 años por bullying ¿Crees que iniciativas como esta pasarela, de alguna manera pueden contribuir a evitar casos como éste en nuestro país?

Por supuesto. Estas personas generalmente vienen con mucha vulneración de derechos fundamentales, han tenido que aguantar durante sus vidas el acoso y sobrellevar situaciones oscuras debido a que no encajan en la norma. Los países que tienen cifras de bullying más bajas es porque desde pequeños se les enseña a niñas y niños el respeto por la diversidad, y eso es muy necesario para avanzar en sociedades más inclusivas. Y parte de ese trabajo se hace mostrando la diversidad, para que se normalice y no se vea como algo extraño o fuera de la norma.

¿Por qué eligieron una pasarela para mostrar estas diferencias?

Porque en estos espacios la gente espera ver “cuerpos perfectos” o lo que entienden por eso. Entonces si en cambio te encuentras con un cuerpo que se sale de la norma, quiebras ese esquema y logras transmitir mejor el mensaje. Sobre todo porque las personas que habitan estos espacios segregados -nosotros hablamos de submundos-, también tienen un movimiento, una estampa distinta. Ese escenario permite mostrar que hay presencia, elegancia y belleza en una persona que camina con un bastón, que tiene unas tallas de más u otros colores. La belleza está en todos y todas, no solo en un prototipo o una norma y eso es lo que buscamos, una apertura de mente que permita romper supuestos.

En el caso de las mujeres debe ser más difícil porque para nosotras siempre han habido más mandatos sobre nuestros cuerpos y cómo deben ser…

La autoimagen y la salud mental es un gran problema para las mujeres y lo que hemos conversado con Érika Silva que es fundadora de La Belleza Diversa, quienes también participan de esta iniciativa, es que se hace muy necesario trabajar utilizando la imagen y el relato para expandir los márgenes de lo que hemos aprendido que es un cuerpo bello. La conclusión es que ser parte de Fashion Inclusive nos permite instalar con mayor fuerza la voluntad de incidir en una industria que por mucho tiempo ha atentado contra la autoimagen y la salud mental de las mujeres. Y es que el cuerpo es el único territorio que nos pertenece y entonces amarlo es la única vía para tener una vida plena.

Este año usaron el concepto “Wild Concept, Kiss my Access” (besa mi accesibilidad) ¿Cuál es el mensaje que hay detrás?

Es una frase que utiliza sarcasmo y humor, pero para hacer una invitación amorosa a abrir la puerta para que estos cuerpos se liberen, a que besen y abracen esta diferencia.

*Fashion Inclusive se realizará el 19 de febrero a las 18.00 hrs. en el Palacio Cousiño. Es organizado por la Fundación Multiverso Phi junto con la Municipalidad de Santiago, y colaboran La Belleza Diversa, Fenpof Chile, Fundación Otras Miradas, Memorarte y Recologico.cl. Esta versión contará con la participación de las diseñadoras Coca Moya, Bekanvas, Belén Utópica Vestuario, Fran López, Ama Kids, Memorarte, la orfebre y artista Lupe Pareja y también se hará parte la conocida diseñadora de alta costura Ximena Olavarría- figura obligada en el Santiago Fashion Week- y autora de trajes de reconocidas artistas como Denisse Rossenthal y secciones de moda de prestigiosas revistas. La música estará a cargo del grupo franco chileno Nova Materia y contará con un espectáculo de “Ability”, danza inclusiva.