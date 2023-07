Tras rechazo a acusación contra Ávila: Ramírez (UDI) dice que no están “satisfechos” por votos de diputados de Evópoli

Tras el rechazo de la Cámara de Diputados a la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez manifestó su disconformidad con el voto de los diputados de Evópoli, quienes rechazaron el libelo acusatorio contra el secretario de Estado.

“En el caso de Evópoli por supuesto que no estamos contentos ni satisfechos por la votación de algunos de ellos”, puntualizó. Agregando que “ellos tendrán que darle razones al país de por qué no votaron unidos y por qué tomaron algunos la decisión de votar en contra. Nosotros no vamos a ser aquí los intérpretes de las razones de Evópoli, cuya decisión nos parece que fue equivocada”.

Asimismo, señaló que si bien “no hay un quiebre” con la tienda de Chile Vamos, sí “hay una diferencia importante, no entendemos razones (y) no las compartimos, pero estas diferencias las vamos a resolver en casa, no las vamos a resolver por los medios de comunicación”.

Con todo, Ramírez hizo el punto en que incluso quienes rechazaron la acusación, “reconocieron en sus discursos que este es un muy mal ministro de Educación, (pero) argumentaban que no hay razones suficientes para destituirlo”.

“Por lo tanto, si vamos a poner a los niños primero, creo que el ministro sí tiene que dar un paso al costado. Y creemos que el tiempo nos va a dar la razón, y que cuando se destape lo que ocurrió en la Junaeb, los parlamentarios que hoy día decidieron enterrar ese caso de corrupción van a tener que darle explicaciones a los chilenos de por qué votaron como votaron”, sentenció.

La votación de los cuatro diputados que son parte de la bancada de Evópoli -dos de ellos independientes- estuvo dividida ya que desde la tienda determinaron “la libertad de acción para sus miembros entendiendo que hay diferentes y respetables posturas por parte de nuestros parlamentarios”.

Bajo ese escenario, previo a la votación el diputado Francisco Undurraga habló a nombre suyo y de su par Jorge Guzmán, señalando que siempre estarán a “favor de la transparencia y la buena gestión, pero no participaremos en una acusación débil, difusa y que no reúne los requisitos del artículo 52 de la Constitución”.

Y que “a pesar de la paupérrima gestión del ministro Ávila, el libelo presentado por los legisladores no permite jurídicamente aprobarlo”.