Joaquín Orellana (DC): “Decir que el partido es irrelevante es el fetiche de muchos, pero el ethos democratacristiano está presente en la sociedad”

Hace dos semanas, Joaquín Orellana (30) asumió como nuevo director ejecutivo del Centro Democracia y Comunidad (CDC), el principal centro de estudios de la Democracia Cristiana (DC). Desde ahí, el politólogo pretende apoyar al partido en el que, dice, es su principal desafío: el electoral.

¿Cuál es el desafío del centro de estudios en la actualidad?

En simple, el objetivo es reposicionar al centro de estudio para ocupar el espacio político del centro progresista, que, creemos, está vacío, y así ofrecer un espacio de encuentro para los actores que se sientan identificados con ese espacio. En consecuencia, vamos a trabajar para ocuparlo en todo lo que tiene que ver con el desafío electoral actual. Estamos trabajando arduamente con las campañas de la DC para perfilarlas, para posicionarlas. Luego, todo un trabajo programático.

Si cree que el centro está vacío, imagino que hacen una autocrítica como partido... Ustedes lo dejaron vacío, ¿no?

Sí, en el sentido de que hay una responsabilidad de los partidos al momento de abordar el espacio político que pretenden representar. Pero tiene mucho que ver con el contexto.

O sea, ¿no es que la DC haya abandonado el centro, sino que la población se desencantó con el centro?

A ver, la autocrítica siempre tiene que estar presente, porque es parte del proceso de mejora y de no engañarnos al momento de elaborar discursos, relatos que interpelen directamente a la población. Pero también hay un contexto que determina esas condiciones. O sea, hay emergencia de extremos, la polarización, la fragmentación. Es un fenómeno más complejo que solo la actividad partidaria.

La DC está en un escenario complejo: les ha ido mal en las elecciones pasadas y han perdido influencia política. ¿Cómo se sale de eso?

Los últimos procesos electorales no han sido del todo positivos, pero son muy distintos a los que vamos a vivir ahora. Son distintos porque a la DC le va muy bien en el territorio, en las alcaldías. El desafío más grande que tiene la DC es el electoral. Ahí el centro de estudios tiene que estar al servicio del partido en materia de relato comunicacional, de análisis electoral y también de perfilamiento político.

¿No considera que la DC se ha convertido en un partido irrelevante?

Ese es el fetiche de muchos, pero la verdad es que el ethos democratacristiano está presente en la sociedad. La idea de gradualidad, de reformas con responsabilidad, que muchas veces no son de lo más populares para el discurso público, están súper presentes. No somos irrelevantes cuando, en materia de pensiones, nuestros parlamentarios empujan una fórmula que termina saliendo de la Cámara y que hoy día está en el Senado. Eso fue puro diálogo empujado desde la DC.

23/05/2024 FOTOGRAFIAS A JOAQUIN ORELLANA MARIO TELLEZ / LA TERCERA

¿Ese podría ser el gran aporte de la DC en la actualidad? Algunos aún hablan de que son el partido bisagra.

No me gusta mucho el concepto del partido bisagra, porque es más bien oportunista. Nosotros somos un partido dado a las transformaciones. El origen del partido tiene que ver con que nos inquietaba el conservadurismo, el status quo. Esa esencia no la hemos perdido.

La DC integra un pacto electoral con los diez partidos de gobierno. ¿Qué les impide identificarse con el oficialismo?

No somos parte del gobierno. Esa es la etiqueta que derechamente nos ubica fuera. El presidente del partido (Alberto Undurraga) nos ha denominado como colaboración con autonomía. Hemos estado con el gobierno, incluso siendo más disciplinados a ratos que los propios del gobierno en materias sensibles.

¿Nunca ha sido partidario de entrar al gobierno?

Nunca.

¿Cómo proyecta la política de alianzas del partido?

Ya no son los tiempos de los proyectos individuales u oportunistas, sobre todo porque estamos en un contexto de alta polarización, con una regresión conservadora a la vuelta de la esquina. Yo rescato el pacto en concejales: que la DC vaya con el PPD y el PS es un buen germen de lo que puede terminar ocurriendo de cara al proceso electoral del próximo año: retomar el diálogo con quienes fueron nuestros aliados naturales.

23/05/2024 FOTOGRAFIAS A JOAQUIN ORELLANA MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Eso naturalmente implica privilegiar al Socialismo Democrático por sobre el Frente Amplio y el PC.

Sí. Tenemos que construir la unidad, pero de forma escalonada, diferenciando los proyectos. Ahí el desafío que tiene el progresismo, y en particular la DC, es generar un proyecto político que nuevamente interprete a los chilenos y las chilenas, que haga sentido desde las urgencias. Buscamos que la DC vuelva a tener proyecto político, que el partido vuelva a ofrecer un programa a la ciudadanía.

¿Hoy día no tienen proyecto político?

Hoy día tiene una vocación de generar mayoría y de ser incidente. Podemos hacer un esfuerzo notable en generar un proyecto político que concite acuerdos con otros sectores. Ahí el centro de estudio puede ser un tremendo espacio de encuentro.

De cara a las elecciones, ¿cuál debiese ser el relato de la DC?

Dar una respuesta definitiva es un poco prematuro, dado que queda tiempo aún para para desarrollar conceptos y mensajes, pero sin duda la vocación natural de la DC tiene que ver con conseguir transformaciones que vayan en pos de construir un mejor país, generar una mejor calidad de vida en materias sensible: listas de espera, pensiones, seguridad, crecimiento económico y empleos. Chile tiene que volver a la senda de estabilidad que consiguió antes, con upgrades. La DC tiene que tiene la obligación de renovarse frente a la ciudadanía.

¿En qué pie quedó el CDC luego de que la Fundación Konrad Adenauer les quitara el financiamiento permanente?

Nuestra relación con la fundación mutó, cambió, lo que no nos deja indiferentes, porque tenemos una relación histórica con ellos. Creemos que es un error por parte de la fundación alemana el viraje hacia la derecha que realizó. Pero esperamos volver a encontrarnos en el futuro.

¿Cómo ve que optaran por estrechar su relación con Demócratas, Amarillos e incluso RN?

De nuevo: creemos que es un error, pero esperamos volver a encontrarnos.

¿Ve como una amenaza a Amarillos y Demócratas? Su apuesta también es recuperar el centro.

No reconocer que hay una disputa por el centro político es desconocer la realidad. Ahora, como ‘una amenaza’, la verdad es que no, porque los proyectos son distintos.

23/05/2024 FOTOGRAFIAS A JOAQUIN ORELLANA MARIO TELLEZ / LA TERCERA

¿Hay diferencias profundas con ellos o solo es algo táctico, que tiene que ver con quiénes construyen alianzas?

Hay diferencias. Cuando tú pactas con la derecha, hay diferencias ideológicas.

¿Qué tan compleja prevé que será la elección municipal para el sector?

Desde la teoría, es una elección de medio término y se traduce en un voto de castigo al oficialismo. Sería prematuro anticipar una respuesta, pero sí creo que es un desafío electoral importante, sobre todo porque el voto obligatorio le va a dar otra fisionomía electoral al país. Acá es donde los partidos realmente se van a pesar.

¿No teme que la asociación con el gobierno, al integrar este pacto, los pueda perjudicar?

Eso es siempre un desafío, pero hemos sido claros en decir que no somos parte del gobierno. Desde lo local, buenos ejemplos para decir que el liderazgo DC es una tremenda opción.

¿Eso se podría traducir en ser críticos al gobierno en tiempos de campaña?

Hemos sido críticos y vamos a seguir siendo crítico en los que nos parece que no es bueno para la ciudadanía ni para el país, eso no va a cambiar. Ahora, estamos en el pacto electoral y lo vamos a respetar.