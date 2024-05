Bellolio (UDI) y batalla por Providencia: “Yo aspiro a ser el candidato de toda la oposición, incluyendo a Republicanos”

El candidato de Chile Vamos a la alcaldía de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), abordó esta jornada la contienda electoral que existe con Republicanos en el camino por conseguir el sillón municipal que hoy ocupa Evelyn Matthei (UDI).

Y es que la secretaria general de la colectividad fundada por José Antonio Kast, Ruth Hurtado, señaló este lunes que Bellolio “no es el candidato del Partido Republicano en Providencia”.

Desde Chile Vamos, la coalición del exministro de la Segpres del segundo mandato de Sebastián Piñera, le solicitaron Republicanos “sensatez y realismo” para cerrar filas en torno a el nombre de Bellolio en la comuna del sector oriente de Santiago.

Y bajo ese marco, Bellolio defendió su candidatura y sostuvo en radio Agricultura que “yo soy el candidato de Chile Vamos, yo me inscribí para las primarias, sin embargo no se inscribió nadie más, eso significa que igual me tengo que inscribir el 29 de julio, que es cuando termina la fecha (de inscripción)”.

Y agregó: “Como soy el candidato de Chile Vamos, creo que seré el candidato más competitivo dentro de la oposición, y por eso es que yo aspiro a ser el candidato de toda ese arco amplio de la oposición, que incluye por supuesto al Partido Republicano, que incluye a Demócratas, a Amarillos y a personas que son independientes también, que no se sienten identificadas con algún partido en particular, pero que sí quieren una gestión municipal que continúe aquellas cosas que ha hecho la administración de Evelyn Matthei”.

En ese sentido, Bellolio sostuvo que “esta es como una pelea más política, pero que es parte del proceso de la negociación. Así que la verdad es que yo sigo con el mismo entusiasmo. Me he estado juntando con muchos vecinos y vecinas de distintos sectores de la comuna, y la verdad es que hemos tenido súper buena recepción. Lo desdramatizo un poquito (la discusión). Me encantaría que rápidamente estuviera ese arco de apoyo más amplio, formalizado, pero en la práctica así es como lo siento cuando estoy conversando con los vecinos y vecinas de la comuna”.

En esa línea, Bellolio acusó que “falta mayor celeridad” por parte de la oposición en “ponerse de acuerdo en algunas comunas en que es muy necesario, porque si no se le da una ventaja innecesaria (a la izquierda)”.

Para cerrar, el exsecretario de Estado dijo que “el ritmo de las negociaciones a veces es distinto al interés de certeza que tienen los ciudadanos. Entonces ahí está ese sentido común que uno quiere apelar de ponernos de acuerdo y que cerremos la mayor cantidad de comunas posible, porque a Chile Vamos le fue súper mal en la elección anterior. Entonces no podemos darnos ni el lujo de ir separados, ni tampoco dar espacio de ventaja para que se mantengan mal las administraciones”.