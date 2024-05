Oficialismo bajo fuego amigo: continúan los roces por el CAE

Un esperado cara a cara tuvieron nuevamente los presidentes y secretarios de partido del oficialismo durante este miércoles. Si bien la convocatoria era con fines electorales, para comenzar a discutir sobre los comicios de gobernadores, algunos timoneles esperaban tener un espacio para hablar del tema que se ha tomado la agenda pública: la condonación del CAE.

La discusión se reactivó luego de que el miércoles pasado el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), reafirmara junto a Camila Vallejo (Segegob) el compromiso del gobierno del Presidente Gabriel Boric de cumplir con una de sus principales promesas durante la campaña, lo que también fue comentado esa jornada por el titular de Hacienda, Mario Marcel.

Aunque el Ejecutivo ha ido dejando el concepto de “condonación” atrás, apuntando a que la propuesta será una solución u organización de las deudas, el asunto no ha logrado calmar las aguas al interior de los partidos de gobierno.

Y es que, a días de la tercera cuenta pública del Mandatario, no gustó en todos los sectores que sustentan al Ejecutivo. Quien primero abrió los fuegos fue la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien el domingo habló de que se trataba de un “ofertón electoral”, considerando los comicios municipales de octubre próximo.

Sus dichos encendieron el malestar en el Frente Amplio, espacio en donde -junto al PC-, más se ha abrazado la idea de condenar la deuda educativa. Algunos dirigentes querían hablar sobre dicha molestia en la cita de hoy, pero no pudo ocurrir, ya que a la reunión que congregó al oficialismo solo asistió el secretario general del PS, Camilo Escalona, quien se retiró sin realizar declaraciones.

De este modo, no hubo comentarios sobre la condonación del CAE en la reunión oficialista y los dirigentes solo pudieron referirse al respecto una vez terminado el encuentro.

“El detalle lo vamos a conocer en septiembre y yo haría un llamado a mis colegas de coalición a no abrir discusiones que son un sin sentido sin conocer el detalle de la propuesta. Menos previo a una cuenta pública, así que hacemos un llamado a la responsabilidad en las opiniones que se estén emitiendo sobre este tema”, dijo el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, quien, como dueño de casa, encabezó el encuentro entre los 10 partidos del gobierno.

“Si bien el programa habla de la condonación de la deuda, eso se inscribe en un tema mucho más amplio, que es cómo vamos a financiar la educación superior”, agregó el diputado frenteamplista.

Quien también se refirió al tema fue el presidente de Comunes, Marco Velarde, quien afirmó que “el CAE es un anuncio que, como coalición, llevamos mucho tiempo levantando. (...) Con ese objetivo llegamos a la presidencial, fue una promesa de campaña de la cual hemos trabajado de manera muy responsable. Aquí no hay ningún ofertón”.

El mismo dirigente agregó que “son antojadizas las críticas que dicen que este es un problema de nicho y que es un problema de ofertón electoral. Es, incluso, ingenuo, malo, señalar que esto es solo un ofertón electoral. No me parece que esta sea la forma en la que el oficialismo entre en este debate”.

Consultada al respecto, la senadora Vodanovic, quien hoy encabezará una reunión de la directiva socialista en donde se podrá hablar del tema, respondió a La Tercera lo siguiente: “Yo lo que entiendo es que no habrá una condonación total. Como ellos hacen un llamado a la responsabilidad yo también hago un llamado a la responsabilidad en el sentido que no ofrezcamos cosas -por eso yo hablé de un ‘ofertazo’-, no hagamos ofertas de cosas que no son posibles de cumplir, porque no hay plata para una condonación total, según lo que entiendo y lo que se me ha transmitido”

Paulina Vodanovic hace referencia a lo que le pudo transmitir, en una reunión bilateral en el Mineduc, este lunes el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana (Frente Amplio), a quien se le encomendó encauzar la reforma por el CAE. La senadora socialista, tras sus dichos del domingo, también se ha contactado con el ministro Nicolás Cataldo para hablar del tema.

Este miércoles, Vodanovic también insistió sobre el tema en la radio. “Hacerlo a días antes de la cuenta pública, como una especie de ‘pauteo’ al Presidente, me parece que es una irresponsabilidad (...) es nuevamente levantar expectativas a la gente”, dijo Vodanovic.

Hoy, desde el gobierno la ministra del Interior, Carolina Tohá, evitó hablar de una “condonación”, mientras que Camila Vallejo respondió que “esto estaba en el programa del Presidente desde el primer día. No es ningún ofertón; es un compromiso. La idea de tener esto listo en septiembre se anunció hace mucho tiempo. No es un anuncio de ahora”.