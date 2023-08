Bachelet apunta a republicanos en exposición ante el Consejo: “Para muchas mujeres serían un retroceso algunas de las enmiendas”

Llegó con aplausos de consejeros y comisionados oficialistas y se fue con flores regaladas por los representantes de su sector. Así fue la jornada de este lunes, en que la expresidenta Michelle Bachelet llegó hasta el Congreso en Santiago para exponer ante la comisión de Sistema político del Consejo Constitucional.

A diferencia de los expresidentes Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, la exmandataria optó por una exposición breve, para dejar espacio para las preguntas. Lo primero que hizo fue valorar el anteproyecto redactado por la Comisión Experta.

“Yo me leí entero este anteproyecto. Yo, si fuera algo parecido a esto, votaría a favor. Todos perdieron algo y todos ganaron algo, se hizo un esfuerzo enorme por tratar de encontrar una forma de llegar a acuerdo con lo que todos podamos convivir”, afirmó Bachelet.

La exmandataria además abordó los temas de seguridad que se han tomado el debate del Consejo. Esto, en un contexto en que los consejeros han pensado normas para reforzar a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, así como la creación de una Defensoría de las Víctimas.

Ante eso, Bachelet emplazó a todos los consejeros: “Todas las campañas fueron sobre seguridad, entonces yo creo que la gente creyó que la seguridad se iba a resolver con esta Constitución y a los que más les creyó votó por ellos, pero la seguridad nunca se ha resuelto por ninguna Constitución”.

La expresidenta también se refirió al poco apoyo que existe por parte de la ciudadanía respecto del proceso constitucional. “Yo veo a la gente muy alejada del proceso. No tiene la suficiente información. No conoce el anteproyecto”, comentó.

Luego agregó: “Hay gente que sin siquiera sabiendo qué va a salir van a votar en contra. No sería una buena señal el que no fueran capaces de ponerse de acuerdo o que sacaran una Constitución con ciertas ideas que no representen a todos”.

Requerida por su postura respecto de la jerarquía que deben tener los tratados internacionales de derechos humanos, Bachelet tomó distancia de la opción que tomaron los republicanos de darles un rango inferior a la Constitución. “Los tratados no son limitantes para la soberanía, para nada. Son elementos esenciales que permiten mejorar los estándares de derechos humanos y también de otra índole. Los tratados internacionales que ha firmado el país no son limitantes, ayudan a ordenarte. Por lo tanto yo creo que no debieran ser considerados infraconstitucionales, deberían ser constitucionales o supraconstitucionales. Por lo tanto, creo que la redacción que está en el anteproyecto es buena”, comentó la expresidenta.

El consejero republicano Ricardo Ortega le preguntó cuál era su postura sobre la incorporación de un capítulo especial para las Fuerzas Armadas. Ante la consulta, Bachelet respondió: “Las Fuerzas Armadas obviamente que no son autónomas. Son poderes armados, pero el Presidente es el jefe mayor. No me parece raro que estén bajo el Poder Ejecutivo, pero más allá de eso, capítulo más o capítulo menos, yo no creo que haya una falta de valoración. Me imagino que ustedes sienten que pierden algo, pero es un poquito... no sé por qué podría ser tan importante ser un capítulo cuando no son autónomas”.

Luego, requerida por el comisionado Flavio Quezada (PS), abordó el debate sobre el inciso que establece libertad de elección en salud. Este tema, a juicio de Quezada y del oficialismo, implica “constitucionalizar el modelo de las isapres”.

“Es materia de ley. No se debe constitucionalizar ni las isapres ni las AFP. No soy de las que creen que solo debe haber proveedores públicos. Me parecería un despropósito constitucionalizar las isapres, no son materia de una Constitución, son materia de ley”, respondió la exjefa de Estado.

También aprovechó de criticar la enmienda republicana que entrega protección constitucional “al niño que está por nacer” y defendió la ley de aborto en tres causales aprobada durante su segundo mandato. “Las mujeres son las que puedan tomar sus propias decisiones, que tienen que tener derecho a decidir, si quieren tener hijos o no. El Estado nunca puede imponer una posición. El Estado lo que tiene que hacer es ofrecer un menú de opciones para que las personas, de acuerdo a sus propias creencias, puedan tomar las mejores decisiones (...) Creo que para muchas mujeres serían un retroceso algunas de las enmiendas”, dijo Bachelet.

También tomó postura a favor de la paridad y los escaños reservados: “Si uno lo deja al azar, esa igualdad se va a producir en 300 años. Está calculado, en el caso de las mujeres, que si seguimos así en 286 años más vamos a tener paridad en todas partes. Es mucho tiempo. Creo que debería haber escaños reservados. Hay que compensar una deuda histórica con los pueblos indígenas, porque por sí solos probablemente no van a tener las mismas oportunidades”, dijo Bachelet.

Al cierre de su exposición, reiteró el llamado a buscar los acuerdos. “Hay que tratar de hacer todos los esfuerzos posibles, y aquello en lo que no hay posibilidad, definir si es fundamental que esté eso que es tan controversial. Hay que hacer un esfuerzo mayúsculo, se puede”.