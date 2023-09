Becker cede y Chile Vamos entrega sus votos para que el Consejo apruebe norma de republicanos que pone fin al pago de contribuciones

El consejero Germán Becker (RN) estuvo toda la mañana sin responder si iba a aprobar o rechazar la norma del Partido Republicano que, en el marco del derecho a la vivienda, elimina el pago de contribuciones a la vivienda principal.

La incertidumbre respecto de su voto era total. Tanto así que durante gran parte de esta jornada, republicanos sintió la amenaza de que uno de sus artículos clave se cayera y terminara siendo rechazado solo por un voto al no conseguir los 3/5 del pleno.

Los republicanos necesitaban amarrar 30 votos. Para eso necesitaban que al menos ocho consejeros de Chile Vamos dieran luz verde a la norma. Estaban todos, pero faltaba uno. La bancada de 22 consejeros republicanos daba por descontado que los consejeros Edmundo Eluchans (UDI), Lorena Gallardo (RN) y Gloria Hutt (Evópoli) no iban a apoyar la cláusula. Por lo mismo, todo caía en manos de Becker. Si el representante de RN daba el visto bueno, el artículo se aprobaba. Si Becker rechazaba o abstenía, el artículo se caía.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, observando la votación del pleno.

Luego del pleno de la mañana, vino el almuerzo. Al regreso, cuando los 50 consejeros volvían al hemiciclo de la Cámara en Santiago para retomar la sesión y votar el resto de los artículos pendientes, la noticia rápidamente empezó a correr entre consejeros, comisionados y asesores de republicanos y Chile Vamos: Becker había cedido e iba a aprobar el artículo.

El exparlamentario no tuvo más opciones. Pese a que la norma no le gusta, él mismo ya la había apoyado cuando se votó en la comisión de Derechos sociales, que él mismo preside. No solo eso. Además exigió que el artículo fuera acompañado de una disposición transitoria para morigerar sus efectos. Los republicanos accedieron a esa petición. Por lo mismo, no tenía mayor espacio para ahora no dar su voto en el pleno luego de que se cumplieran sus solicitudes.

Minutos después, así fue. Por 30 votos a favor, 17 en contra y tres abstenciones, el artículo pasó la prueba del pleno y quedó despachado por el Consejo Constitucional. En tanto, los incisos anteriores vinculados al derecho a la “vivienda adecuada”, se aprobaron por la unanimidad del pleno.

Este tema ha tensionado a la derecha. Tanto así que son varias las voces -en público y en privado- las que han criticado duramente a los republicanos y también a Chile Vamos por apoyar una norma de este tipo. Los argumentos apuntan a que los asuntos tributarios son de rango legal y no van en una Constitución. Además, se ha dicho que la idea es regresiva ya que beneficia a personas con ingresos y perjudica a las comunas más pobres. Gran parte de los recursos que reúne este impuesto territorial, pasan de las comunas más ricas hacia el Fondo Común Municipal para luego distribuirse en los municipios más pobres.

Los republicanos se defienden. Comentan que la medida beneficia a la clase media y no a los más ricos. Además, argumentan que si el texto está consagrando un derecho social a la vivienda, hay que eliminar los obstáculos tributarias que impedirían este derecho. Esto último en referencia a que el no pago de contribuciones puede llevar a que las familias pierdan sus casas.

Uno de los asesores más influyentes del Partido Republicano, Cristián Valenzuela, monitoreó el pleno durante todo el día. La norma sobre contribuciones es una de las que más defiende debido al efecto electoral que tiene en la ciudadanía.

La dura crítica del comisionado Sebastián Soto

En el pleno llamó la atención que una de las voces más duras viniera justamente desde la propia derecha. Fue el comisionado Sebastián Soto (Ind.-Evópoli), quien usó su intervención para reprochar a su sector por promover esta norma.

“¿Debe tener la Constitución una norma tributaria como esta? No hay nada más ajeno a un texto constitucional que una norma tributaria, yo no conozco ninguna. La Constitución no es solo pacto político, es norma jurídica suprema. ¿Cuál es la razón para llevar a la norma suprema una regla tributaria como esta? Ninguna. La Constitución no es solo norma jurídica suprema, también es ley fundamental. ¿Cuál es la fundamentalidad de esta norma? Ninguna. En resumen, es, desde la perspectiva constitucional, algo totalmente ajeno”, partió diciendo Soto.

Luego el experto agregó otro punto más: “Se dice que en virtud de esta norma, el texto tiene más probabilidad de ser aprobado. La Convención que tanto hemos criticado también pensó que el plebiscito del 4 de septiembre podía ganarse incorporando este tipo de normas al texto. ‘Sobornos’ lo llamó Rosalind Dixon. Recordemos al convencional Baradit, quien en su libro escribió: ‘Cuando salga en la prensa que tenemos derecho a la salud pública de calidad o educación gratuita universitaria, pensiones suficientes, derecho a la vivienda, la cosa va a cambiar’, se pronunció. Y luego agregó: ‘Pucha que fuimos ingenuos’”.

Siguiendo su argumento, el comisionado interpeló a la oposición a conseguir amplitud en el texto que están escribiendo. “El plebiscito de diciembre no se va a ganar por medio de esas normas discutibles, que no sólo son cuestionables en los constitucional, en lo técnico y en lo político, sino que además enervan un acuerdo transversal. El plebiscito de diciembre no se va a ganar con confrontación, polarización y con la lógica amigo y enemigo. Soy de los que cree que el plebiscito de diciembre solo podrá ganarse si hay un pacto político en el que la ciudadanía pueda ver que no solo sus líderes políticos, sino que también los líderes sociales, la élite, está de acuerdo”, afirmó el abogado.

Al cierre de su intervención, afirmó: “Es verdad, nadie tiene en esto una varita mágica, nadie sabe cuál es la fórmula del triunfo, pero al menos si me equivoco prefiero equivocarme con un texto de consenso y no con un texto partisano”.

¿Qué hará la Comisión Experta?

La norma quedó acompañada del transitorio que pidió Chile Vamos. Esa norma permite amortiguar los efectos de terminar con las contribuciones estableciendo una gradualidad para que la cláusula entre en vigencia, lo deja en manos del legislador, le entrega un plazo al Ejecutivo para tramitar esta normativa, exige que la ley cree un fondo de reemplazo para no desfinanciar el Fondo Común Municipal y deja fuera los altos patrimonios.

Pese a que pasó el pleno del Consejo, la norma aún puede volver a ser revisada. El 7 de octubre los consejeros despacharán su borrador a la Comisión Experta. Es en ese momento en que los 24 comisionados podrán observar las normas y sugerir modificaciones. Dado que hay varios comisionados de Chile Vamos que no están de acuerdo con el artículo podrían conseguir los 3/5 con otros expertos de izquierda y proponer eliminarla. Sea cual sea el escenario, el tema volverá al pleno del Consejo e incluso podría derivarse a una comisión mixta.