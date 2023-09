Fin de las contribuciones pende de un hilo: las presiones sobre Becker para que no se caiga norma clave de republicanos

A las 8.30 de la mañana de este jueves, los seis consejeros de la UDI llegaron hasta la sede del Congreso en Santiago para tener una reunión de bancada. A la cita, el consejero Edmundo Eluchans arribó con una serie de documentos bajo el brazo. El objetivo del encuentro fue para afinar los últimos detalles para enfrentar otro pleno más en el Consejo.

El tema del día no fue menor. En la jornada de este jueves se votarán todos los derechos sociales, lo que para algunos consejeros implica el corazón del Estado social del borrador constitucional del Consejo. El listado de derechos para revisar es largo y entre medio viene una norma que se ha tomado el debate. Adentro de la regulación del derecho a la vivienda viene incluida una de las normas más importantes para el Partido Republicano: el fin del pago de contribuciones para la vivienda principal.

En los papeles que traía Eluchans, cuentan fuentes de la UDI, venían una serie de encuestas que recopiló el exdiputado. En ellas el consejero quería mostrarles a sus compañeras de bancada que la norma de las contribuciones, en realidad, no tiene tanto arrastre ciudadano, lo que contraviene lo que han recalcado los republicanos.

El Partido Republicano tiene mediciones, según fuentes de esa colectividad, que confirman que ese artículo es capaz “de mover la aguja” a favor del texto del Consejo. Por lo mismo, asesores de la tienda, como Cristián Valenzuela, han recalcado que esa norma no se toca.

Junto con eso, la bancada ha preparado una argumentación para defenderla. Han dicho que si la Constitución consagra el derecho a la vivienda, no se pueden poner obstáculos para acceder a un derecho fundamental. Por lo tanto, las contribuciones hay que eliminarlas ya que quienes no las pagan arriesgan que les quiten sus casas.

Que esas encuestas fueran llevadas por Eluchans no fue una casualidad. El representante de Valparaíso es el único consejero de su bancada que, hasta el cierre de esta edición, había deslizado que no iba a votar a favor de la norma de los republicanos. Fuentes conocedoras de estas conversaciones afirman que al exdiputado nunca le gustó el artículo y, por lo tanto, le transmitió a su bancada que otra vez votará descuadrado.

El consejero Edmundo Eluchans (UDI) en los pasillos del Congreso en Santiago.

El dato no sorprendió al resto de los consejeros gremialistas. El viernes pasado, Eluchans ya había hecho lo mismo cuando fue el único UDI que se abstuvo al votar el inciso en el que se definía que “todo ser humano es persona”. Tanto así que más de alguno en esa bancada ya se rindió en tratar de convencer y cuadrar a Eluchans, ya que, afirman fuentes cercanas a esos consejeros, el consejero notificó que en esto tendrá libertad para votar en conciencia.

La postura de Eluchans encendió una luz amarilla entre los republicanos. La tarde del miércoles, tres fuentes de los republicanos consultadas por este medio comentaban que, hasta ese momento, los votos de Chile Vamos estaban asegurados. El Partido Republicano necesita que al menos ocho consejeros de la UDI, RN y Evópoli voten con ellos para conseguir los 3/5 y así visar las normas en el pleno.

Pero al mismo tiempo en Chile Vamos comentaban un dato totalmente contrario. Pasadas las 20.00 horas del miércoles la respuesta era una sola: “Hasta el momento los votos no están para aprobar el fin de las contribuciones”.

Detrás de esa respuesta estaba el nombre de dos consejeras más: Gloria Hutt (Evópoli) y Lorena Gallardo (RN). La primera no dará su voto a favor. Podría abstenerse, pero se inclinaría por rechazar. Su partido -sobre todo su think tank Horizontal- ha sido el principal detractor a la norma de los republicanos. Gallardo, en tanto, según fuentes de RN comunicó a su bancada que no votará a favor.

Las dos, al igual que Eluchans, se abstuvieron el viernes de la semana pasada y fueron las protagonistas del golpe que dio Chile Vamos al diferenciarse de republicanos y enviar un mensaje de diálogo al oficialismo para dejar en claro que la coalición aún está interesada en mantener abiertas las negociaciones para tener “un texto amplio y lo más transversal posible”.

Ese día la arremetida de Chile Vamos tuvo cuatro votos. “Los cuatro valientes”, los llamaban en broma algunos dirigentes del bloque. A ellos tres se sumó otro consejero que, este jueves, se ha transformado en el protagonista de la jornada y el blanco principal de todas las presiones: el consejero Germán Becker.

Aunque entre los republicanos advierten que lo que pasó el viernes fue un tema “más delicado” para el sector porque involucró los principios de la colectividad, en privado reconocen que si se cae la norma de contribuciones también sería un duro golpe para ellos y que provocaría un nuevo quiebre en el sector.

Los llamados a Matthei y el monitoreo de Piñera

Hasta el cierre de esta edición, desde el Partido Republicano, Chile Vamos y el entorno de Becker aseguraban que el consejero estaba metido en un zapato chino. El exdiputado está en contra de la norma, no le gusta, pero previamente ya la había apoyado.

Cuando el artículo se votó en la Comisión de Derechos Sociales, que preside él mismo, Becker dio su voto a favor. No solo eso. Además exigió la inclusión de un artículo transitorio que pudiera amortiguar los efectos de la norma. Y así fue. Logró un transitorio que establece una gradualidad para que la cláusula entre en vigencia, lo deja en manos del legislador, le entrega un plazo al Ejecutivo para tramitar esta normativa, exige que la ley cree un fondo de reemplazo para no desfinanciar el Fondo Común Municipal y deja fuera los altos patrimonios.

Sin embargo, eso no ha sido suficiente para convencer a Becker. “Estamos en sus manos”, comentaba en privado una fuente de la bancada republicana. Otras fuentes agregan que durante todo el día el consejero ha dado distintas respuestas, todas ambiguas, y ha esquivado responder directamente cuál será su voto.

Es por esa razón que las presiones al interior del Consejo están desatadas. “Los poderes fácticos están operando”, comentaba otra fuente influyente en el órgano redactor. Consultado por La Tercera, Becker no quiso responder cuál será su decisión. Durante toda la mañana se le ha visto entrar y salir del hemiciclo y tener diversas conversaciones telefónicas.

Las presiones en la derecha iban y venían en distintos niveles. El asunto llegó directamente hasta la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI). La jefa comunal, uno de los principales liderazgos del gremialismo, ya había criticado previamente la norma de los republicanos. “Así como no estoy de acuerdo con la reforma tributaria del gobierno, tampoco lo estoy con la norma regresiva que elimina el pago de contribuciones. No beneficia a personas vulnerables y clase media. Espero que el pleno del Consejo Constitucional enmiende. Debemos pensar en todos los chilenos”, publicó a inicios de septiembre en su cuenta de X (antes Twitter).

Desde los republicanos ven su arremetida como parte de su agenda presidencial para diferenciarse de José Antonio Kast, ya que ambos se asoman como los eventuales candidatos presidenciales de sus respectivos partidos. Otros, incluso, dicen que solo está cuidando las arcas fiscales de su municipalidad. Además Matthei, el viernes pasado, felicitó a los cuatro consejeros que se desmarcaron de su coalición para abstenerse en la cláusula del “todo ser humano es persona”.

Sea cual sea el motivo, la voz de Matthei es escuchada en Chile Vamos. Fuentes del bloque afirman que esta jornada un consejero la llamó directamente para saber su opinión sobre el tema. Quienes supieron de ese contacto telefónico cuentan que la exministra ratificó su postura: es una norma regresiva, que tiene efectos negativos en las municipalidades con menos recursos y que perjudica a las personas que viven en zonas de bajos ingresos.

El mundo municipal, en todo caso, está dividido. Este mismo jueves llegó directamente desde la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) un respaldo a la norma republicana. “Vemos con buenos ojos la enmienda que eximiría a chilenos y chilenas de pagar contribuciones por su primera vivienda. Va en directo beneficio de familias que ya invirtieron todos los ahorros de su vida en tener una propiedad”, afirmó en un comunicado el presidente de Amuch y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri.

Al igual que el viernes pasado, el tema también llegó a oídos del expresidente Sebastián Piñera. El exmandatario ya había sido consultado por otros temas, como cuando Hutt intercambió opiniones con él para saber qué hacer con la enmienda del “todo ser humano es persona”. Fuentes del sector confirman que el exjefe de Estado no ha dejado de monitorear el tema ya que le preocupa que el proceso termine en un acuerdo.

Entre los republicanos comentaban que lo más complejo de todo es que los temas que le importan a Becker -como salud y huelga- se votan en el pleno de la mañana; es decir, antes de que en la tarde los consejeros pasen a revisar el derecho a la vivienda. Por lo tanto, no había monedas de cambio para negociar. Algunos comentaban que querían hacer la transacción con el plan básico de salud, una idea defendida con fuerza por Becker, pero ese tema ya estará votado cuando el plenario vea las contribuciones.