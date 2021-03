Bellolio y renuncia de Cristián Barra: dice que sus declaraciones “no representan al gobierno” ni tampoco fueron “visadas” por el ministro del Interior

El vocero de gobierno, Jaime Bellolio, abordó la salida de Cristián Barra, que hasta ayer se desempeñaba como delegado presidencial de la macro zona sur, y quien presentó su renuncia luego de que en entrevista con El Mercurio sostuviera que faltaba “voluntad” de las Fuerzas Armadas para apoyar a las policías en la región de La Araucanía.

“Siempre son reticentes. Me toca reunirme con ellos como jefes de la defensa en las distintas regiones y particularmente encuentro insólito que lleguen a las reuniones con abogados, para poder decir por qué no pueden hacer las cosas que uno quisiera”, dijo, lo que provocó varios cuestionamientos desde el oficialismo.

Consultado por las polémicas declaraciones de Barra en Radio Agricultura, Bellolio insistió que “las FF.AA no reemplazan la labor de las policías ni en Santiago, ni en Valparaíso y tampoco en La Araucanía y aseguró que “esa controversia nosotros la damos superada completamente porque sí valoramos profundamente lo que han hecho las FF.AA ayudando a todos los ciudadanos de Chile”.

El ministro también desdramatizó la presencia abogados en las reuniones entre militares y el gobierno. “No es una cuestión especialmente rara. Hay un convenio internacional, de Ginebra y otros, que establece que tiene que haber una asesoría técnica jurídica para distintos casos excepcionales y eso implica tiempos de paz”.

El vocero además enfatizó que las declaraciones del ex delegado presidencial para la macro zona sur en El Mercurio “no fueron visadas, ni conversadas previamente con el ministro del Interior. Es una de las razones por la cual deja de ser el encargado, presenta su renuncia, porque da cuenta que eso genera un conflicto que no era lo que se estaba buscando originalmente en la entrevista”.

“Había una serie de frases y otros comentarios que no parecen atendibles, que no representan lo que el Gobierno opina al respecto, y por lo mismo es que él puso su cargo a disposición y ya no forma parte de esa unidad coordinadora en materia de la Macrozona sur”, dijo la autoridad.

Respecto al rol que cumplirá la exministra Loreto Silva -quien asumió tras la salida de Barra- Bellolio sostuvo que “ella no reemplaza el cargo que tenía Cristián Barra” y agregó que se desempeñará como “una asesora presidencial para materias jurídicas y legales para la macro zona sur”.

Futuro de la estatua del general Baquedano

El ministro también abordó el retiro de la estatua del general Baquedano de Plaza Italia. “La controversia no es sobre el general Baquedano, la controversia es sobre la violencia y quienes justifican la violencia y quienes lo amparan”, comentó el vocero.

Respecto a las propuestas emitidas por figuras como la candidata presidencial del PS, Paula Narváez, de plebiscitar la permanencia de la estatua en la zona, Bellolio contentó que esa “puede ser una discusión posterior”.

“Lo que nos corresponde, y la decisión del Consejo de Monumentos, era retirarla para repararla, y al ser reparada, nosotros vamos a devolver al general Baquedano a la plaza que lleva su nombre”, agregó la autoridad.