Comisión mixta aplaza la votación de sus normas para las 17.00 de este sábado

Este viernes la comisión mixta -integrada por consejeros y comisionados- reajustó el cronograma de funcionamiento. Luego de un acuerdo unánime entre los miembros de esta instancia, se extendió el plazo para presentar enmiendas a las propuestas de solución quedando para este sábado a las 15.00. La modificación también reprogramó el inicio de la votación, fijada a las 17.00 de esa misma jornada. Las redacciones de solución siguen con el plazo fatal de este viernes a las 23.59.

Este cambio nació de la preocupación que expresó la comisionada Verónica Undurraga (Ind.-PPD), quien señaló que “podríamos ponernos de acuerdo que tuviéramos algún plazo antes de la votación, para no llegar con la enmienda justo cuando haya que votar y estar parando las votaciones a cada rato, no sé si lo encuentran razonable y si es eso posible”.

A lo que el presidente de la comisión, Carlos Recondo (UDI) respondió que “es perfectamente posible”. Al final de la sesión, y luego de recabar la unanimidad de los integrantes, se procedió a modificar el itinerario con la propuesta que hizo Recondo.

“El acuerdo fue unánime para que los comisionados y consejeros conozcan con anticipación las propuestas de solución y tengan un tiempo para verificar si tienen intenciones de hacer una enmienda, luego tendremos un plazo para que todos conozcan las enmiendas presentadas y nadie pueda ser sorprendido”. “No queremos que nadie pueda llegar a votar sin haber leído ni estudiado las enmiendas”, agregó el presidente de la comisión.

Definiciones en normas controversiales

Los temas que quedaron pendientes por revisar en la comisión -y con los que dieron por terminada la etapa de estudio de las normas- fueron gobierno y administración del Estado, Poder Judicial, Tribunal Constitucional y medioambiente.

Respecto del primer punto, centrado en la norma que nace la iniciativa popular de norma “Chile sin pitutos”, la consejera María Pardo (CS) consultó sobre “cuánta disposición hay a bajar la densidad normativa de estas disposiciones, acá hay propósitos comunes que tienen que ver con mejorar la eficiencia y eficacia de la administración, hacer que efectivamente esté al servicio de las personas y de la sociedad y eso requiere cierta flexibilidad que no da el nivel de detalle que se encuentra en la propuesta del Consejo ni tampoco en la de la Comisión Experta”.

Frente a este planteamiento, el consejero Sebastián Figueroa (republicano) reconoció que “podemos hacer algún esfuerzo por mejorar y darle una robustez más técnica al texto, quizás hay que sacar algunos elementos que son más detalles y llevarlos a un artículo transitorio por un tema estético constitucional, pero sin perder la oportunidad de poner esas materias de forma tal que se puedan implementar”.

Otra de las materias discutidas fue la norma denominada “turismo electoral” para concejales, alcaldes y gobernadores regionales, norma que la oposición busca suprimir y que fue cuestionada por la comisionada Catalina Lagos (PS) en el debate.

La consejera Pilar Cuevas (RN) defendió la norma. “¿Creemos o no en los electores? ¿Creemos o no en el soberano? Que la ciudadanía decida, ellos verán, si no les acomoda un candidato que viene de fuera no lo van a elegir y si les parece razonable lo van a elegir”. La delegada de la bancada de RN, además, hizo un llamado a tener cuidado con el “paternalismo electoral”.

Una vez finalizada la sesión, y consultado al respecto, el comisionado Teodoro Ribera (RN) reafirmó la postura de la derecha de mantener esta norma. “No es correcto prohibirle a alguien que pueda ir a otra comuna, la postura de la reelección por una periodo distinto nosotros somos partidario de mantenerla”, afirmó el experto.

Al término de la sesión, fue el propio Ribera quien señaló la posibilidad de sostener conversaciones durante esta tarde para consensuar redacciones. Sin embargo, fuentes de la bancada republicana indican que no están dentro de sus planes acudir a dichos encuentros.

Junto con lo anterior, cercanos a la bancada republicana agregan que en la norma sobre contribuciones -que fue discutida ayer- “no van a ceder”. En materia de tratados internacionales, señalan otras fuentes del bloque, el objetivo es que no sea aplicable la interpretación de algún organismo internacional sobre la aplicación de dicho tratado. Sobre si quedan bajo o sobre la Constitución, agregan las mismas fuentes, la idea es mantener la “ambigüedad”.