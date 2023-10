Comisión mixta entrega este viernes propuestas de solución y la derecha opta por “perfeccionar” normas de objeción de conciencia, contribuciones y migrantes

La comisión mixta entró al fondo del debate de las 32 observaciones que se derivaron a esta instancia, luego de que el Consejo Constitucional se pronunciara por las enmiendas de la Comisión Experta al texto despachado por los consejeros. Durante esta jornada los temas que se tomaron el debate fueron el concepto de Nación, la objeción de conciencia, la exención de las contribuciones, participación igualitaria de hombres y mujeres y la expulsión de migrantes que ingresan al país por pasos no habilitados.

Para buscar nuevas redacciones en estas materias, así como en la totalidad de las que debe revisar la comisión, los miembros de la comisión tienen plazo hasta este viernes a las 23:59. Luego la comisión votará, a partir de las 15.00 de este sábado, hasta total despacho.

En ese contexto, el delegado de la bancada socialista, Alejandro Köhler, sostuvo que “estamos buscando disminuir los daños ya causados, esa es la realidad”.

Desde la derecha, en tanto, el comisionado Teodoro Ribera (RN) indicó que “lo que estamos discutiendo son cosas de mucha minucia, esta comisión no actúa con una hoja en blanco, ya hay un texto constitucional consensuado en su gran mayoría, salvo 32 puntos que se nos ha pedido que emitamos opinión”.

Lo cierto es que la comisión solo será un acto simbólico. La derecha tiene los 3/5, por lo tanto, no necesita llegar a acuerdos con la izquierda. Por lo mismo, en la oposición comentan que más que volver a debatir los temas, la comisión mixta es para cerrar el texto. Los republicanos y Chile Vamos ya tienen listas sus propuestas de observaciones. Por ejemplo, en objeción de conciencia eliminarán la mención a que es un derecho “personal e institucional” y harán una remisión más clara a la ley.

El debate sobre este tema estuvo centrado en una dura argumentación por parte del experto Domingo Lovera (RD). En defensa de esa norma, el consejero Luis Silva (republicano) señaló que “la institución, que es el nombre que se la da aquí a cualquier forma asociativa, es proyección de la persona que sí tiene conciencia y mucha veces escogemos proyectarla a través de una asociación, por lo tanto proteger la conciencia de una institución es proteger la conciencia de las personas”.

La consejera María Pardo (CS), por su parte, replicó que la norma “nos hace aproximarnos a esta idea de fuero que es muy medieval, la objeción de conciencia nos lleva hacia una ideología que no es liberal, que es feudal, no hace pensar en una sociedad estamental, en corporativismo jurídico”.

En materia de estado de sitio por grave amenaza terrorista, el comisionado Ribera adelantó que la derecha propondrá que la nueva hipótesis sea por “acto terrorista”. Según argumentó el experto, esta propuesta “circunscribe mucho más la situación y resguarda más los derechos fundamentales”. Junto con eso, reconoció que la “grave amenaza terrorista” era un concepto “extremadamente laxo”.

En materia de contribuciones la derecha ya tiene casi lista su redacción la cual dicen será “aún más deferente con el espíritu del Consejo”. Se extenderá la regulación de la norma permanente, dejando en claro que la idea general es que nadie pague, salvo excepciones para altos patrimonios o viviendas de alto valor. A su vez se podría dejar establecido que si no se aprueba la ley que regulara el tema, la exención tendrá aplicación directa.

¿Se activan los árbitros?

En medio de este debate durante la sesión de la mañana, el comisionado Domingo Lovera (RD) deslizó la posibilidad de recurrir al Comité Técnico de Admisibilidad (CTA), el órgano que oficia de árbitro en este proceso para supervisar que el contenido se ajuste a lo que establecen las 12 bases institucionales que rigen el proceso.

El la observación en cuestión es el número 2, que establece: “La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la Nación chilena, que es una e indivisible”. La comisionada Verónica Undurraga (Ind.-PPD) señaló que “ese artículo entra en contraposición con el artículo del Consejo porque fuerza a entender pueblo como nación”. Lo manifestado por la presidenta de la Comisión Experta fue secundado por Lovera, quien señaló que “del hecho que haya una coma o no haya una coma (...) no se sigue que la base no esté en juego, y los mecanismos de reclamo no están agotados todavía porque vamos a ver qué ocurre con esta norma cuando queden pendientes los plazos para poder realizar este reclamo”.