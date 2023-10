La protección de la vida del “quien” está por nacer y contribuciones: la encrucijada constitucional de Matthei

“¡Salir a la calle! Y estoy segura de que todas las mujeres vamos a defender muy fuertemente los derechos que hemos ganado”. El pasado 6 de agosto, la alcaldesa de Providencia y figura presidenciable de la UDI, Evelyn Matthei, alzó la voz y marcó una postura que no pasó desapercibida respecto de una posible vulneración a la ley de aborto en tres causales.

En entrevista con La Tercera, la jefa comunal abordó las posibles intenciones del Partido Republicano -que domina el Consejo Constitucional- de derogar la normativa. Luego de que el órgano constituyente aprobara la norma -impulsada por los republicanos- que protege la vida de “quien está por nacer”, hay varias interpretaciones jurídicas, una de ellas: que el artículo pondría en jaque la actual legislación de la interrupción del embarazo.

Un tema que le abrió un flanco a Matthei, quien durante los últimos días ha estado presionada por distintos sectores -tanto de Chile Vamos como del Partido Republicano- para hacer un llamado al “A favor”, pero posturas como la del aborto en tres causales complican que salga con un respaldo público, según afirman en el sector. Esto es algo que se produjo luego de que Matthei -el 24 de septiembre pasado- marcara distancia con el proceso: aseguró que cree que fracasará y enfatizó que no pondrá su capital político para ayudar en su éxito.

De todas maneras, la presión ha aumentado pues en la derecha todas las figuras relevantes en el sector se han inclinado por el “A favor” menos Matthei, lo que incluye a rostros como el expresidente Sebastián Piñera, el excandidato presidencial Sebastián Sichel (indep.), el exalcalde Joaquín Lavín (UDI) y el exministro de Hacienda Ignacio Briones (Evópoli).

El tema del aborto en tres causales es relevante para Matthei, quien ha marcado una postura dura en temas como seguridad y orden público, pero es más liberal en lo valórico. El pasado 20 de septiembre, de hecho, los republicanos verbalizaron su posible intención, lo que despertó inquietud en el entorno de la alcaldesa. El consejero republicano Antonio Barchiesi afirmó que “el hecho de que esta norma no consagre la prohibición directa del aborto, es para nosotros un mandato para buscar siempre y en todo lugar la derogación de la ley de aborto, en cuanto permite el asesinato de un inocente”.

De ahí que Matthei recalcara la expresión en la entrevista. A lo que además se sumaron otras gestiones personales que hizo, como haber tomado contacto con consejeros de derecha que no aprobaron la norma que establece que “todo ser humano es persona”, y luego haberlos felicitado en la red social X (antes Twitter).

Pero no es el único tema que complica a Matthei respecto de un posible vuelco hacia el “A favor”. La alcaldesa también ha sido crítica de la norma impulsada por los republicanos que exime del pago de contribuciones para la primera vivienda. “Así como no estoy de acuerdo con reforma tributaria del gobierno, tampoco lo estoy con norma regresiva que elimina el pago de contribuciones. No beneficia a personas vulnerables y clase media. Espero que el pleno del Consejo Constitucional enmiende. Debemos pensar en todos los chilenos”, escribió la alcaldesa en redes sociales.

Parte de su postura -según han explicado en su entorno- apunta a que la medida, a su juicio, contribuye a aumentar la desigualdad, por beneficiar a las clases económicas más acomodadas. A mediados de septiembre, incluso desde el Consejo Constitucional comentaron que la alcaldesa habló con un consejero que la llamó para pedirle su opinión respecto de las contribuciones.

Otros afirman que su rechazo al tema pasa también por un asunto de que quitar las contribuciones afecta las arcas de las municipalidades, lo que podría impactar a comunas con bajos recursos.

La norma de contribuciones actualmente está en la Comisión Mixta del Consejo Constitucional y se votará este sábado a las 15 horas. En el Partido Republicano dicen que están seguros de que el artículo volverá al borrador constitucional.

En el sector algunos creen que su rechazo tajante a estas dos materias podrían complicar a la alcaldesa para que se incline por el “A favor”, pues sería interpretado como una “vuelta de carnero”, o que su postura inicial fue minoritaria y finalmente se tuvo que plegar.

Pero en su entorno desestiman que le complique por dos razones. Fuentes cercanas a Matthei sostienen que su frase respecto de marchar para defender el aborto en tres causales se dio en momentos que se discutía la norma de que “todo ser humano es persona”, la que finalmente se cayó en el pleno del Consejo.

En Chile Vamos la interpretación que hacen es que esa norma ponía en riesgo el aborto, lo que no sucede con la legislación que establece la protección de la vida de “quien está por nacer”, lo que, en todo caso, es refutado por la izquierda. Las mismas fuentes aluden además que el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, afirmó que “el debate, la penalización del aborto se tiene que dar en la ley, se tiene que dar en el Congreso Nacional”.

Adicionalmente, recalcan que respecto de las contribuciones puede que se solucione en la Comisión Mixta el problema, pues se está preparando una redacción que contemple excepciones para que los altos patrimonios tengan que pagar. De esta manera, se solucionaría su crítica de que es una medida que favorece a los más ricos.

El diputado cercano a Matthei, Juan Manuel Fuenzalida (UDI), desdramatizó que Matthei se pueda volcar hacia el “A favor”. “No veo dramático que pueda asumir una postura después, porque hay que ver el texto completo y, por lo tanto, hay espacio para definirse todavía, independientemente de un par de normas que no te puedan gustar. Y pueden ser arregladas en la comisión mixta y reguladas por las leyes que se puedan dictar después”, dijo.

Entre sus cercanos, en todo caso, aún no revelan qué decidirá la alcaldesa, pero Matthei ha dado algunas señales como el 28 de septiembre cuando dijo que “hay que jugársela por el éxito del proceso”, por lo tanto, en la derecha asumen que estará por el “A favor”.

De todas maneras, en la UDI destacan que, a pesar de haber criticado inicialmente el proceso, su postura fue clave pues fue una especie de llamado de atención que consiguió que los partidos se metieran de lleno en las negociaciones para trabajar por el éxito de la propuesta constitucional.