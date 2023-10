“La llave para que Chile pueda empezar a salir de la mediocridad”: la apuesta del exministro Ignacio Briones por aprobar la nueva Constitución

Lograr aprobar una nueva Constitución tras varios intentos en el pasado, es la “llave” que ve Ignacio Briones para ayudar a impulsar el crecimiento en Chile. El exministro de Hacienda durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, estima que se debe cerrar el capítulo constitucional para generar incentivos para atraer inversión y despejar la incertidumbre.

“Yo soy un convencido de que es la llave para que Chile pueda empezar a salir de la mediocridad en la que estamos. Porque de esa mediocridad no se sale solo. No es pura voluntad esta cuestión, como algunos creen. El voluntarismo en política es un pésimo aliado. Si no, pregúntenle al actual gobierno”, dijo Briones en el marco de un seminario de AFP Cuprum.

“No cabe duda que cerrar este proceso de una vez por todas acota las incertidumbres. Y eso es manjar y un tesoro para la inversión, para el optimismo, para la seriedad. Y, al revés, dejarlo abierto es mantener la incertidumbre. En qué grado, no lo sabemos, pero es mantener la incertidumbre”, agregó.

El economista estimó que la nueva Constitución viene a dar respuesta a la necesidad de lograr reformas estructurales, las que se dejaron de hacer porque, desde una parte del segundo gobierno de la expresidenta Michell Bachelet en adelante, no se lograron acordar mayorías en el Congreso.

“Algo nos está pasando que somos incapaces de hacer reformas (...) Y esto se cruza con la segunda razón de por qué cerrar el capítulo constitucional es clave para salir del pantano, que tiene que ver con un problema de gobernabilidad y tiene que ver con la forma en que funciona nuestro sistema político”, apuntó Briones.

El también académico respaldó su punto en base a la necesidad de tener un mecanismo que pueda dar respuesta a las demandas de la ciudadanía y que evite conflictos vividos en el pasado. “Lo que ha pasado en Chile es que el sistema político no responde. Entonces estas expectativas, estas demandas que la ciudadanía hace, se van frustrando, se van frustrando, se van acumulando, se van acumulando, ¡pum! Estalla. Con una revuelta”.

Otro de los dardos fue contra la incapacidad que ve el exsecretario de Estado para eliminar programas mal evaluados con el actual marco jurídico y falta de voluntad política: “No lo va a hacer ningún gobierno, porque ninguno se atreve a comprarse un paro eterno de los gremios. Pero la Constitución sí, esa es la gracia. Esta Constitución mandata este cambio”.

En tanto, de cara a la elaboración final del texto constitucional, Briones sostuvo que la propuesta a plebiscitar cumple sus expectativas, pese a los reparos que tiene sobre el documento pronto a estar listo.

“En lo medular, en lo estructural, es un buen texto. Mucho más largo de lo que a mí me hubiera gustado. Me gustan las constituciones mínimas, como la gringa. Tiene cosas que no me gustan, que están pasadas de largo, pero en lo grueso es un buen texto y uno quisiera aprobarlo y cerrar este capítulo”, explicó.

Sin embargo, Briones estimó que el texto tendrá un escenario con una decisión estrecha entre su aprobación o rechazo: “No se logró lo que hicieron los expertos a nivel de la Convención, no se logró esta sensación de un acuerdo más amplio”.

Además, el economista anticipó que la falta de acuerdo también se trasladará a la reforma previsional y al pacto fiscal.

“Yo creo que en pensión lo único que vamos a tener, lamentablemente, va a ser una ampliación de la PGU, cosa que es irresistible para los políticos de cualquier lado. Aunque yo lo estimo profundamente irresponsable desde lo fiscal, porque la PGU es un sistema caro y comparte varias similitudes con el reparto en términos de sustentabilidad en el tiempo”, manifestó.

Mientras que, para el pacto fiscal, Briones solamente ve acuerdo para avanzar en la lucha contra la evasión, de cara a la reforma en materia tributaria que busca el Ejecutivo.