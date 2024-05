Macaya afirma que la UDI está dispuesta a bajar candidatos poco competitivos y pide reciprocidad de toda la oposición

Un llamado a la unidad y al pragmatismo hizo a su sector este miércoles el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, de cara a las próximas elecciones de octubre de este año.

A través de una publicación en sus redes sociales, el parlamentario gremialista aseguró que la colectividad que lidera está dispuesta a bajar a candidatos poco competitivos y pidió reciprocidad de toda la oposición.

“Desde la UDI no contestaremos generando división ni emplazando, menos en la etapa en la que estamos y sabiendo que la única manera de derrotar malas gestiones de la izquierda es con unidad, llevando 1 solo candidato”, escribió en su cuenta de la red social X.

Macaya agregó que su tienda está dispuesta “a bajar a todos nuestros militantes que no sean competitivos frente a la izquierda y pedimos reciprocidad, generosidad y estrategia a toda la oposición en lo mismo”.

En ese sentido, pidió a su sector buscar “un mecanismo objetivo, una encuesta validada por todos, una vez que hayan pasado las primarias”.

“Esto no se trata de cupos por partido o tamaño del mismo, se trata de pragmatismo para sacar a la izquierda de las alcaldías y gobernaciones y ofrecerle a Chile buena gestión”, cerró su mensaje.

Las declaraciones del timonel del partido de Chile Vamos se producen luego que desde el Partido Republicano confirmaron que no apoyarán la candidatura de Jaime Bellolio (UDI) en Providencia.

Fue la secretaria general de la colectividad liderada por Arturo Squella, Ruth Hurtado, quien descartó el respaldo al exministro de Sebastián Piñera.

“Él tiene que tener claro que somos dos proyectos distintos, que somos muy distintos y que hasta ahora nuestro comité electoral no ha tomado una decisión sobre si habrá apoyo o no al candidato de Chile Vamos o tendremos uno propio... (...) quiero dejarle claro a toda la audiencia: Jaime Bellolio no es el candidato del Partido Republicano en Providencia”, dijo este lunes en T13 En Vivo.