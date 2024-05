CAE: Tohá reafirma que será una “solución” y llama a parlamentarios oficialistas a hacer juicios cuando conozcan la propuesta

La ministra del Interior, Carolina Tohá, volvió a abordar la tarde de este miércoles el proyecto que el Ejecutivo preparara respecto a la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Desde Valparaíso, luego de participar en la inauguración de la restauración de la Iglesia San Francisco, la secretaria de Estado llamó a evitar “construir polémicas de propuestas que no se conocen todavía”.

Esto, luego de sus declaraciones en una entrevista matinal con Radio Universo, en la que evitó hablar de “condonación” y manifestó que “va a ser una solución responsable a un problema que existe y que tiene que ver con que el pago de estas deudas estudiantiles no han funcionado de la manera que tenía prevista esta legislación. Ha tenido falencias y se pueden corregir sin cometer irresponsabilidades ni inequidades”.

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, en esta misma jornada salió a explicar en entrevista con 24 Horas que “esto no es que se evite decir una palabra, sino que queremos poner el énfasis en los principios generales que va a tener esta propuesta”.

Con la intención de zanjar la controversia, la titular de Interior sostuvo esta tarde que el Ejecutivo no va “a hacer ninguna de las cosas que salen en la polémica muchas veces acusando de antemano, no se va a actuar de esa manera”, asegurando que, por ejemplo, no se financiará con el pacto fiscal.

Tohá reiteró que los detalles de la iniciativa se conocerán en septiembre, pero que los criterios están claros: “Se va a trabajar en dar solución a un sistema que en su funcionamiento ha presentado diversos problemas. Y la solución tiene que ser responsable, tiene que ser justa, tiene que ser sostenible”.

La ministra también fue inquirida por las críticas que han surgido desde el mismo oficialismo, como los dichos de la senadora y timonel del PS, Paulina Vodanovic, quien acusó que la propuesta es un “un ofertón que solo se hace con motivaciones electorales”.

“La programación de este compromiso está prevista hace mucho tiempo, e invitaría a hacer juicios sobre la propuesta cuando se la conozca. Hoy día no se la conoce”, respondió.

En el diálogo radial de la mañana, la secretaria de Estado ya había respondido a la parlamentaria del Socialismo Democrático, señalando que “esto estaba en el programa del Presidente (Gabriel Boric) desde el primer día, no es ningún ofertón, es un compromiso. La idea de tener esto listo en septiembre se anunció hace mucho tiempo, no es un anuncio de ahora”.