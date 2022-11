“Demuestra el anticomunismo que hay en Chile” y “su tozudez nos llevó hasta acá”: parlamentarios reaccionan a la decisión del PC de no competir por presidencia de la Cámara

Diversas reacciones generó en el Congreso la decisión del Partido Comunista (PC) de declinar su candidatura a la presidencia de la Cámara de Diputados.

La determinación, que afectó a la parlamentaria Karol Cariola, quien según el acuerdo administrativo firmado por el oficialismo con el Partido de la Gente (PDG), el Partido Ecologista (PEV) y la Democracia Cristiana (DC) debía asumir la testera, fue comunicada durante la tarde de este miércoles y a pocos días de la elección que se llevará a cabo el lunes 7 de noviembre.

“Es una compleja y difícil situación, ya que creemos que quienes no son capaces de sostener sus compromisos políticos, difícilmente cumplirán los compromisos con la ciudadanía. Honrar la palabra es un fundamento de la política, que al no cumplirse somete a los partidos a descomposiciones y pérdida de la confianza entre militantes y ante la ciudadanía”, aseguró el partido liderado por Guillermo Teillier mediante un comunicado donde informaron de su determinación.

La caída de Cariola, además, se dio en medio de diversos e infructuosos diálogos entre los partidos involucrados en el acuerdo, conversaciones que fueron encabezadas por la ministra Segpres, Ana Lya Uriarte, quien incluso en su minuto dijo que estaba dispuesta a jugarse el 100% de su capital político para que se pudiese cumplir el acuerdo administrativo.

Al respecto tanto del oficialismo como de la oposición salieron a referirse a la determinación del PC. Mientras que en la izquierda se valoró el gesto de los comunistas, en la derecha se instó a avanzar en una mesa que tenga como prioridad las urgencias ciudadanas.

Oficialismo

“Valoramos la decisión del PC, la valentía que tuvo para desistir de sus intenciones de ir a la presidencia de la Cámara. Y en especial valoro el gesto de Karol Cariola, que recibió ataques arteros durante estos días. Eso demuestra el anticomunismo que hay en Chile. Pero el PC ha mostrado en esto su compromiso con desafíos más grandes que una opción individual”, indicó el subjefe de la bancada de diputados del Partido Socialista (PS), Tomas de Rementería.

Agregó que “ahora se abre una nueva etapa, donde nos tenemos que sentar a discutir y buscar un acuerdo político de administración de la Cámara, más allá que un acuerdo administrativo. Creo que se hace necesario en esto las reformas, qué va a ser las opciones sobre el proceso constituyente”.

La diputada PC, Lorena Pizarro aseguró que “la vieja práctica de la élite política, aquella de desconocer los acuerdos… el pueblo juzgará”.

Mientras que la diputada de Comunes, Emilia Schneider señaló que “debemos valorar y reconocer el tremendo gesto que vimos hoy de parte de los compañeros del PC, quienes creo muestran su compromiso con la democracia, con los objetivos de nuestro gobierno y, por supuesto, con la importancia de lograr un acuerdo que permita que en el Congreso sigamos trabajando por las reformas y las leyes que se necesitan para mejorar la vida de los chilenos y chilenas”.

La jefa de bancada de RD, Catalina Pérez indicó que “el gesto del partido Comunista es muy valioso, un gesto de responsabilidad política, que pone por delante los grandes objetivos y que espero sea el espíritu que oriente las conversaciones que seguiremos teniendo para darle gobernanza a la Cámara de diputadas y diputados”.

Oposición

El jefe de bancada de la DC, Eric Aedo, quien durante este miércoles había ratificado que ningún diputado del partido votaría por Cariola, aseguró que “hemos leído con atención la declaración del PC. El PC tiene mucha responsabilidad en esta situación”.

“No es cierto que ellos no lo hayan buscado. Su gente presentó una querella contra Sergio Micco y esos dichos son inaceptables, los que están en esa querella y algunas opiniones vertidas. Simplemente pedimos precisión de sus dichos, no lo hicieron y ellos se han puesto en esta situación. Yo les pediría madurez política y no que saquen las castañas con la mano del gato. Háganse responsable de sus actos y hechos, no pasen toda la vida culpando a los demás”, complementó.

El diputado y jefe de bancada de RN, Andrés Longton declaró, en tanto que “lo que hace el PC es lo que debió haber hecho hace mucho tiempo, la tozudez nos llevó hasta acá, el no ver con claridad que el país no va en el rumbo de lo que ellos quisieran y que el sesgo ideológico hay que dejarlo de lado, hay que priorizar la seguridad, el bolsillo de los chilenos y el radicalismo que presenta el PC no podía estar a cargo de la Cámara de Diputados”.

Mientras que el subjefe de bancada UDI, Juan Antonio Coloma indicó que “compartimos que el PC, por el historial de sus votaciones, no está en condiciones de presidir la Cámara de Diputados. Pero al mismo tiempo anunciamos que vamos a seguir trabajando en la conformación de un pacto administrativo que permita por una parte reconfigurar la mesa de la Cámara de Diputados y por otra las comisiones, que es donde se tramitarán proyectos fundamentales en materia de seguridad ciudadana, pensiones, lucha contra la delincuencia y mejora de la economía de nuestro país”.

La diputada del PDG, Yovana Ahumada señaló al respecto que “era algo que se veía venir, lo dijimos en más de alguna oportunidad, no estaban los votos. Había muchos diputados que no estaban de acuerdo con seguir apoyando una candidatura de cualquier diputado del PC, porque debemos pensar que es necesario tener un consenso, un trabajo que desde la mesa represente a todas las colectividades que hoy día, políticamente, estamos dentro del Congreso”.

Por su parte, el jefe de la bancada republicana, José Meza, sostuvo que la decisión del PC “es un claro signo de cómo las fuerzas políticas se están reorganizando luego de la brutal derrota del Apruebo el 4 de septiembre”.

Añadió que “es impensable que alguien que haya hecho campaña por el Apruebo quisiera presidir la Cámara. Lo que tenemos que buscar es reestructurar las fuerzas políticas para lograr un acuerdo que ponga a alguien que represente a las fuerzas del Rechazo en la presidencia de la Cámara de Diputados”.

La diputada de RN, Camila Flores, declaró que “me parece lo más acertado que el PC termine recogiendo la derrota de no poder asumir la presidencia de la Cámara de Diputados, porque, efectivamente, no tiene los votos”.

Agregó que esto decisión es positiva para “todas las fuerzas políticas que valoramos la democracia y que exista una conducción que realmente sea representativa y, sobre todo, que dé garantías democráticas para todas las fuerzas políticas que, al final del día, han hecho fuerza común para evitar que el PC llegara a presidir este órgano tan importante”

“No es posible que Karol Cariola o cualquier otro militante del PC hubiese pretendido esta situación porque efectivamente las garantías no las da ni para Chile Vamos, tampoco para la Democracia Cristiana ni para el PDG”, añadió.