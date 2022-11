Duro golpe para Karol Cariola: Partido Comunista renuncia a candidatura para presidir la Cámara de Diputados

El Partido Comunista informó durante la tarde de este miércoles que optaron por renunciar a su “legítima opción” de presidir la Cámara de Diputados. Esto ante la negativa de diversos sectores, entre los que estaban la DC, el PDG y algunos diputados independientes, de apoyar a Karol Cariola para presidir la corporación.

La decisión se comunicó a pocos días que se lleva cabo la elección de la nueva mesa que reemplazará a la que estuvo presidida durante este último año por el diputado PPD, Raúl Soto.

“Debemos comunicar que, por motivos ajenos a nuestra voluntad, hoy no están las condiciones para que un militante o una militante comunista asuma la presidencia de la cámara de Diputados y Diputadas. Se ha impuesto en los hechos, con diversos argumentos, un veto a nuestro partido, que como ya habíamos señalado, no es sano para la convivencia política ni para la democracia de nuestro país”, comienza el comunicado difundido por la tienda liderada por Guillermo Teillier.

Agregaron que “lamentamos que este sea el estado de las cosas, pero es la realidad: quienes comprometieron su palabra frente a Chile confirman que no cumplirán”.

En esa misma línea los comunistas aseguraron que “es una compleja y difícil situación, ya que creemos que quienes no son capaces de sostener sus compromisos políticos, difícilmente cumplirán los compromisos con la ciudadanía. Honrar la palabra es un fundamento de la política, que al no cumplirse somete a los partidos a descomposiciones y pérdida de la confianza entre militantes y ante la ciudadanía”.

“Como Comunistas ya lo dijimos: No estamos disponibles para que se use nuestro nombre, el de nuestro Partido o que se denoste públicamente a alguna o alguno de nuestros militantes, como excusa para no cumplir la palabra”, agregaron.

Finalmente, por lo anterior, es que ratificaron que “como Partido, renunciamos, por ahora, a nuestra legitima opción, ante el incumplimiento de lo acordado, al mismo tiempo que llamamos a las fuerzas políticas a buscar los acuerdos que sean necesarios en aras de tener una mesa que contribuya al gobierno y a su agenda de transformaciones tan necesarias para el pueblo de Chile y conquistada además legítimamente en las urnas por la vía de nuestra democracia”.

Las negociaciones que se habían estado llevando adelante en el Congreso entre los partidos oficialistas, la DC y el PDG para lograr dar cumplimiento al acuerdo administrativo firmado este año, no estaban llegando a buen puerto. Dichos diálogos estaban siendo encabezados por la ministra Segpres, Ana Lya Uriarte, quien incluso en su minuto dijo que estaba dispuesta a jugarse el 100% de su capital político para que se pudiese cumplir el acuerdo administrativo.

Los diputados DC durante este miércoles habían reforzado su postura de no darle ningún voto de su bancada a Cariola mientras que el PC no se desmarcara públicamente de la querella impulsada por algunos movimientos de izquierda cercamos al partido, en contra del exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, quien es exmilitante DC.

Este mediodía, en tanto, el timonel comunista Guillermo Teillier había asegurado en La Moneda, al ser abordado por Tele 13, que no estaba previsto que la tienda impulsara un nombre alternativo al de Cariola.