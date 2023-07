Diputados UDI tras descargos de Catalina Pérez (RD): acusan “victimización” y a respuesta “tardía” de la parlamentaria

Luego de las declaraciones emitidas por la diputada Catalina Pérez (RD) durante esta mañana, los diputados de la bancada UDI, Juan Manuel Fuenzalida, Cristhian Moreira y Juan Antonio Coloma, aseguraron que serán los tribunales de justicia los que “deberán determinar si Catalina Pérez cometió algún delito o no”.

El diputado Fuenzalida acusó “victimización” de parte de la parlamentaria. “La victimización de Catalina Pérez, a estas alturas de lo que se ha conocido, la verdad es que sirve bastante poco. Lo que tiene que hacer ella es defenderse judicialmente, probar su inocencia porque con todos los antecedentes que hoy día se manejan, lo que existe en el papel, lo que existe en las investigaciones demuestra todo lo contrario a sus declaraciones”, aseveró.

“Así que en vez de andar haciendo mea culpas públicos, en vez de victimizarse, que demuestre su inocencia y que la demuestre en tribunales. Ojala renuncie a su desafuero para que pueda demostrar que ella no tenía relación alguna con su seremi y que era su jefe de gabinete y con el representante de la fundación, que era su pareja”, agregó.

Asimismo, de manera conjunta los diputados UDI calificaron como “tardía”, la respuesta que entregó la parlamentaria. “Además de tardías, las declaraciones de la diputada Pérez son absolutamente intrascendentes para el proceso penal, porque la Fiscalía ya está actuando como corresponde y en ningún caso deberían proceder de una forma distinta”.

“La parlamentaria del Frente Amplio tuvo exactamente dos semanas para contar toda la verdad, incluso para acudir a declarar de manera voluntaria ante el Ministerio Público, pero jamás lo hizo, de modo que en ningún caso podría pretender que la eximan de responsabilidad sólo porque así lo estima”, añadieron.

Por su parte, el senador Iván Moreira (UDI) tildó de “poco creíbles” las declaraciones de la diputada Pérez. “A mi me parece que bien tardía su reflexión y su humildad, que no es creíble, que intenta victimizarse. No olvidemos sus declaraciones soberbias permanentes en política de ser parte de un Frente Amplio que exhibían una superioridad moral y que se convirtió al parecer en una asociación Ilícita para cometer lo que ha sido verdaderamente un robo a mano armado o el robo del siglo con los recursos que necesitan los más pobres de Chile y constatamos que esto fue en todo el país”, afirmó.

En tanto, desde el oficialismo el diputado Daniel Manouchehri (PS), remarcó los efectos que ha tenido la crisis al interior de RD. “El caso de corrupción donde se han visto involucrados los militantes de Revolución Democrática afecta a toda la alianza de gobierno. Le ha entregado excusas a la oposición para rechazar reformas en beneficio de la gente”, señaló.

“Acá se ha iniciado una investigación, esperamos que esta sea profunda y se castigue con el mayor rigor de la ley a los involucrados. Y hay que ser claros: Estamos en presencia de actos de corrupción, no de errores politicos”, explicó.

“La guerra de recriminaciones al interior de Revolución democrática sólo contribuye a acrecentar la crisis”, concluyó.

Adicionalmente, el senador Juan Luis Castro (PS) hizo un llamado a terminar con las recriminaciones. “La diputada Pérez tiene todo el derecho a decir su verdad, es legítimo. Otra cosa es lo que termine sucediendo en las investigaciones judiciales, pero por favor terminemos con la teleserie de recriminaciones al interior de un partido”, manifestó a CNN.