“Acá no existe nada que se haya hecho fuera de la ley”: Dresdner responde a cuestionamientos por vínculo con fundaciones investigadas

Este viernes, la delegada del Biobío, Daniela Dresdner, militante de Revolución Democrática salió al paso de las críticas por sus vínculos con las fundaciones Urbanismo Social y Democracia Viva, ambas beneficiadas con contratos con el Ministerio de Vivienda en Antofagasta.

“Acá cuando existen dudas respecto de los temas de corrupción, de que haya nepotismo, tráfico de influencias, hay que ser implacables, eso quiere decir transparencia absoluta”, fueron sus palabras.

Asimismo, defendió que ha entregado toda la información que tiene disponible. “Nosotros mismos hemos instruido a todos los seremis y a todos los servicios de la región a que levanten todos los convenios que han tenido con fundaciones, organizaciones y ONG desde el 2018 para tener muy claro el contexto e información que es lo que corresponde”, manifestó.

“Toda la información que se requiere es información que hemos entregado a las instancias competentes”, reiteró y añadió que “acá no existe nada que se haya hecho fuera de la ley, fuera de la norma”.

Consultada por si aportó antecedentes a la acción judicial que presentó su propio partido por el caso Democracia Viva, la delegada replicó que le entregó toda la información a RD, y que en la querella “se me pide que vuelva a entregar esta información a Fiscalía. Estoy absolutamente disponible, no tengo ningún problema con aquello”.

“Acá yo estoy por un mandato de Presidente”, finalizó Dresdner.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió al “blindaje” que el Presidente Gabriel Boric le entregó a Dresdner en miedo de las críticas y solicitudes de renuncia por parte de parlamentarios del oficialismo.

“Los delegados y delegadas dependen de la confianza del Presidente de la República, pero a su vez, desde el punto de vista administrativo, dependen de la Subsecretaría del Interior y por tanto de quien habla. Yo tengo clara la instrucción del Presidente y la delegada también”, comentó el exdiputado.

Asimismo, enfatizó en que “si hay un senador de la República, justamente por la envergadura del cargo que tiene, que considera que tiene algún antecedente de un hecho que sea una falta administrativa o una falta de la probidad grave, estoy disponible que formalmente me la presente, y obviamente respecto a eso va a haber una investigación. Hasta ahora eso yo no lo he recibido”.

En esa línea, expresó que “las autoridades tienen una obligación mayor que la de los ciudadanos. Tienen la obligación de ser más rigurosos que los ciudadanos. Y por lo tanto, las acusaciones que hacen, tienen que hacerlo con mayor rigurosidad que los ciudadanos. Y eso implica necesariamente formalizar si es que hay una denuncia seria que hacer”.