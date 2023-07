Tras declaraciones de diputada Catalina Pérez (RD): Vallejo dice que “la justicia tiene que investigar”

Esta mañana la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo se refirió a los dichos de la diputada Catalina Pérez, quien esta mañana realizó sus descargos a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

“Creo que ella como todo ser humano y persona en este país tiene derecho a la defensa y a los juicios que se puedan generar en el espacio público”, indicó en conversación con Mega.

No obstante, recalcó que “como ministra vocera de gobierno no me corresponde referirme a los problemas que puedan tener los partidos”.

Asimismo, reiteró que como gobierno, desde un inicio calificaron la polémica entre la diputada Pérez y la fundación Democracia Viva como un descriterio político.

“Un seremi que autoriza a través de convenios de transferencia, recursos por esa magnitud, a una fundación que está dirigida por una persona que tiene relación personal con una parlamentaria del mismo partido. Los pocos años de experiencia en el área. A todas luces, era evidente que eso como mínimo se veía muy mal (...) Fue un descriterio político importante”, acotó.

“Creo que es un poco lo que señala a propósito de la declaración, la propia diputada, de la no ponderación de lo que podría eventualmente acarrear ese convenio de transferencia”, añadió.