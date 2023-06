Una “prueba de blancura” que no llegó: el verdadero motivo por el que RD dejó caer a Catalina Pérez

“Es muy poco probable que no supiera, es su propia región, es su círculo cercano y habrá que comprobar si tuvo injerencia o no en la firma del convenio. Puede que sí, puede que no, eso no lo sabemos y por eso hay que despejar su grado de responsabilidad y ella va a tener derecho al debido proceso y a presunta inocencia. Pero ella tendrá que, proactivamente, poner los antecedentes a disposición, no esperar que la pillen”.

La sentencia del senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre en T13 Radio ayer miércoles marcó un punto de quiebre. Y es que las presiones internas del partido no fueron menores para que el timonel endureciera el tono respecto de la diputada Catalina Pérez -y su nexo con el caso Democracia Viva-, considerando el que había adoptado con los otros dos involucrados: Daniel Andrade, expareja de la diputada y representante legal de esa ONG; y Carlos Contreras, exseremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta y exjefe de gabinete de la parlamentaria por la zona.

Si bien la primera señal de dureza la dieron los alcaldes de la tienda, los diputados -compañeros de bancada de Pérez- terminaron por consolidar la postura, en diversas entrevistas, de que no podía haber una consideración especial con quien la ex presidenta de la colectividad. Las críticas también apuntaban a la lentitud de la reacción de la dirigencia de RD.

Públicamente, Latorre ha explicado que el “indicio de que pudiese haber un diseño de aprovecharse del Estado con recursos públicos” y la aparición de la arista legal del caso marcaron el viraje en sus declaraciones relativas a la diputada, que notoriamente se fueron endureciendo en los últimos días.

Pero son los diputados quienes han dado más pistas de las razones del vuelco en el respaldo a Pérez. “Creo que evidentemente había información que se estaba ocultando”, señaló el parlamentario Jorge Brito en La Tercera, y lo propio hizo su par Consuelo Veloso ayer en declaraciones a este mismo diario.

“Hay harta decepción en el partido y también en algunas autoridades dado que en un primer momento se dio apoyo irrestricto basado en informaciones que se manejaban. Lo que ellos (la directiva) tenían entendido era el total desconocimiento de la diputada Pérez a propósito de sus afirmaciones, porque todavía no se conocían todos los antecedentes a cabalidad. Pero con el pasar de los días, fuimos corroborando que no era lo que se decía que era”, puntualizó.

En la interna de RD, en privado, las explicaciones son más amplias y hacen entender mejor el puzzle que llevó a la gran parte de sus filas a tomar distancia de la extimonel.

Distintas fuentes confirman que la directiva, hasta que mantuvo contacto con Pérez -hasta fines de la semana pasada- le habría solicitado más detalles que afirmaran su versión inicial, una declaración más detallada o incluso, hacerse parte de la querella del caso.

Apenas explotó el caso y se dio el primer respaldo de Latorre a Pérez, distintos dirigentes pidieron explicaciones al senador. Fue ahí que éste, según dicen en RD, aseguró que la diputada estaba disponible a dar pruebas de que no había tenido injerencia alguna en los convenios investigados. Sin embargo, dichas señales, “gestos” o pruebas no se concretaron. De hecho, según fuentes que conocieron de las conversaciones con la parlamentaria, el partido le habría dado un plazo para entregar mayores antecedentes con ese objetivo, algo que nunca sucedió.

Asimismo, en la tienda esperaban que Pérez tuviera una línea clara de no enlodar al partido con un caso tan grave, por eso varios dirigentes daban por sentado que la legisladora tomaría la iniciativa y suspendería su militancia en la colectividad. Algo que tampoco ocurrió y que terminaron pidiendo los alcaldes.

Con los días, afirman, aparecieron más informaciones que hacían indefendible que la diputada no conociera de la red instalada en su región, con amigos y cercanos en puestos estratégicos de la administración del Estado.

Así, finalmente fue RD, de forma institucional y a nombre de su secretario ejecutivo, el abogado Edson Dettoni, la entidad que ingresó la querella para así contar con acceso a los antecedentes y primeras diligencias del caso.

Únicamente se conoció una misiva que envió Pérez a la directiva el pasado viernes. “Sostengo una vez más que no he tenido ninguna injerencia, participación ni soy responsable de ninguno de los hechos conocidos. He estado a disposición de responder abiertamente todas las preguntas que se me han hecho y aportar toda la evidencia que contribuya a esclarecer los hechos para la justicia. No será distinto en este caso. Le manifiesto a los alcaldes, que han solicitado se congele mi militancia, mi más absoluta y total disposición a generar una autodenuncia y suspender mi participación si es que estiman que con eso se estará protegiendo el proyecto político al que le he dado ocho años de mi vida”, remarcó la diputada.

En la esfera más personal, y tras el allanamiento, algunos parlamentarios han intentado tomar contacto con Pérez, pero dichas comunicaciones tampoco han sido exitosas.

Así las cosas, y pese al giro que ha dado Latorre en la conducción, en el partido varios sectores insisten en que su reacción inicial fue errática y que cuando pase la tormenta será necesario revisar el liderazgo que debe asumir la presidencia para lo que viene. ¿El problema? Su sucesión no es clara, y el partido ha visto perjudicada su orgánica partidaria al tener sus mejores “cuadros” volcados a tareas dentro del Ejecutivo.