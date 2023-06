Con fecha de expiración: presidencia de Latorre en RD tambalea ante críticas internas

La idea, admiten -en privado-, ha rondado en varios círculos de militantes. No fue al azar que el pasado martes la diputada de Revolución Democrática (RD), Consuelo Veloso -en diálogo con T13- deslizara la idea.

“Habrá que conversar también y reconsiderar de ahora en adelante cuáles son los liderazgos que quedan después de esta tremenda crisis”, sentenció. Las deslucidas y errantes actuaciones públicas del senador y timonel del partido, Juan Ignacio Latorre, en medio de la crisis por posible corrupción que impacta al partido -y a todo el oficialismo- han sido un comentario obligado a la interna de la tienda más longeva del Frente Amplio.

En una conversación informal entre alcaldes durante este miércoles, el escenario de una posible salida anticipada del senador de su cargo a la cabeza de RD fue abordado. La conclusión, lejos de ser un respaldo a su gestión, es que “descabezar” el partido solo acarrearía más incertidumbre al complejo momento institucional se vive en la interna.

Pero esa definición está lejos de ser un cierre total a la idea. Tal como fue planteado por Veloso y, en privado, por otros parlamentarios de la colectividad, el tiempo de “pasar cuentas” podría tener lugar más adelante, en un par de semanas más y tras sortear el punto más álgido de la crisis que complica -como una de sus caras más visibles- a la diputada Catalina Pérez.

Lo cierto, admiten en el partido, es que hoy las energías y las mayorías de la militancia no resisten una “cirugía mayor” en la dirigencia. Pero la verdadera interrogante -y que asoma como el factor de mayor peso para frenar estas intenciones- es que tampoco se avizora un sucesor natural al senador que se haya posicionado durante la etapa de RD en su rol como partido de gobierno, o algún vocero de consenso que haya asomado durante la crisis.

Y es que, al fin y al cabo -reconocen en RD- la “órgánica” del partido se ha visto mermada al estar sus militantes más destacados dentro del gobierno y con responsabilidades mayores, como el extimonel Rodrigo Echecopar (como asesor en Segpres), o Giorgio Jackson al mando de Desarrollo Social, sin margen para hacerse cargo de una colectividad en su peor crisis desde su fundación.

De escindir de su cargo, Latorre -aunque en un contexto muy distinto- trazaría el mismo destino de su antecesora, la hoy embajadora en Costa Rica, Margarita Portuguez, directiva que finalizó anticipadamente su gestión debido a cuestionamientos por la “irrelevancia” en la que transitó el partido luego de asumir el gobierno en marzo pasado, en desmedro del posicionamiento alcanzado por Convergencia Social.

Profundizando en su postura, Veloso reiteró a La Tercera que “luego de esta catástrofe, el partido requiere sin duda nuevos liderazgos (...). Hace falta reforzar las vocerías, las conducciones del partido”.

Y en particular, sobre la permanencia de Latorre, la diputada sostuvo que “no está en cuestión”, puesto que hoy los “esfuerzos y energías no incluyen la salida del senador (sino que), estamos concentrados en este momento en poder sacar adelante los procesos disciplinarios internos, para poder alejar lo antes posible a los militantes que hayan estado involucrados. No hay ninguna energía dedicada a intentar sacar a Latorre”.

En todo caso, Veloso reconoció que “hay harta decepción en el partido y también en algunas autoridades dado que en un primer momento se dio apoyo irrestricto (a la diputada Pérez) basado en informaciones que se manejaban. Lo que ellos (la directiva) tenían entendido era el total desconocimiento de la diputada Pérez a propósito de sus afirmaciones, porque todavía no se conocían todos los antecedentes a cabalidad. Con el pasar de los días, fuimos corroborando que no era lo que se decía que era (...). Existe una autocrítica respecto a la postura inicial”.

Los vaivenes del senador en el abordaje del caso Democracia Viva -de calificarlo como un “error político”, pasando por la tensión con el ministro Carlos Montes (PS) al defender a la subsecretaria Tatiana Rojas (RD), hasta anunciar una solicitud de suspensión de la militancia de la diputada Catalina Pérez y una querella contra quienes resulten responsables- ha puesto cuestión su rol como vocero público.

Pero la diputada Ericka Ñanco añade un matiz. “No es el momento de hacer esos cambios, porque nuestros tiempos políticos no deben pautearse por la coyuntura, eso independiente de las críticas. En el fondo, los errores individuales no deben alterar los proyectos políticos colectivos, porque no representan los valores del mismo”, comentó.

De todas formas, el mayor blanco de críticas a su gestión ha sido su giro en la postura respecto de la diputada Pérez. Del “descriterio” del que habló en un inicio, durante la mañana de este miércoles, en T13 Radio, marcó una dura distancia con la parlamentaria y expresidenta de partido.

“Es muy poco probable que no supiera, es su propia región, es su círculo cercano y habrá que comprobar si tuvo injerencia o no en la firma del convenio, puede que sí, puede que no, eso no lo sabemos y por eso hay que despejar su grado de responsabilidad y ella va a tener derecho al debido proceso y a presunta inocencia. Pero ella tendrá que, proactivamente, poner los antecedentes a disposición, no esperar que la pillen”, enfatizó.

En el diálogo, también se le consultó al senador Latorre sobre el apoyo inicial a la diputada Pérez y se recordó que él figuró junto a ella en el punto de prensa. “Fueron decisiones que fuimos tomando colectivamente y es cierto, algunos (diputados) de la bancada se sumaron a ese punto, pero no era un punto de respaldo a la diputada, era más bien que acá queríamos colaborar con la investigación, que estos militantes que eran del círculo cercano de la diputada iban a ser puestos a disposición del Tribunal Supremo y expulsados”, explicó Latorre.

Al cierre de esta edición, el consejo político metropolitano de la colectividad sostenía una reunión donde se podría abordar el liderazgo del senador y pertinencia a cargo de la crisis. De todas formas, y en su período legal como presidente, aún tiene vigencia hasta un año y un mes más.

Consultado por este medio acerca de los cuestionamientos a su gestión, Latorre optó por no dar declaraciones.

Además, el tribunal supremo de la colectividad se reunirá este jueves, instancia en la que podría zanjar una definición respecto de la solicitud de expulsión de Daniel Andrade y Carlos Contreras. Asimismo, podría pronunciarse sobre la petición de suspensión de militancia de la diputada Pérez.