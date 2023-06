Jorge Brito (RD): “Catalina Pérez va a tener que responder ante la justicia”

Una reunión extraordinaria sostuvieron este lunes los diputados de RD para abordar el caso que afecta a una compañera de partido: Catalina Pérez.

Luego de que se supieran nuevos antecedentes sobre las operaciones de la Fundación Democracia Viva, creada por la expareja de la legisladora, la decisión de la bancada fue severa. “A la luz de los antecedentes, ¿quién podría decir que aquí no hay corrupción?”, dice el diputado Jorge Brito, quien fue uno de los asistentes de ese encuentro.

Estuvieron reunidos como bancada. ¿Qué conclusiones sacan?

Esto definitivamente marca un antes y un después en RD. Estamos pasando por la prueba más dura desde que existimos. Pero estoy plenamente convencido de que lograremos salir adelante, porque estamos unidos y porque la corrupción no tiene ni tendrá espacio en nuestras filas. El lugar para los corruptos está en la cárcel.

¿Cómo afecta al partido? RD hizo su bandera de lucha el tema de la probidad y transparencia, y criticaron las malas prácticas de políticos del pasado. Pero hoy salen militantes incurriendo en hechos irregulares.

Sí, es la prueba más dura que nos ha tocado. Sin perjuicio de eso, cuidar el buen uso de los recursos públicos es cuidar a Chile y, a modo de ejemplo, en nuestro partido los alcaldes y alcaldesas han sido intachables con las malas prácticas, los déficits financieros. Estos hechos que indignan a todo Chile, en Casablanca, en Viña del Mar, Maipú, Valdivia, Ñuñoa o Tiltil, la comunidad sabe que venimos a combatir la corrupción y a erradicarla de la gestión pública. Y, esta vez, no será la excepción. En esta tarea el partido está unido. Han sido días muy intensos. Tenemos un compromiso con nuestro país y nada nos va a hacer claudicar.

Ahora RD está hablando de “corrupción”.

A la luz de los antecedentes, ¿quién podría decir que aquí no hay corrupción? Todas las personas involucradas deben responder como cualquier ciudadano de a pie. No hay cabida para ningún privilegio. Nuestro compromiso con Chile es superior a cualquier relación personal. Y como dijo el Presidente Gabriel Boric, aquí no hay espacio para titubear. Ningún amiguismo nos puede hacer relativizar lo ocurrido. No es momento para llorar, es momento para demostrar de qué estamos hecho. La directiva está preparando la querella.

RD hizo un giro. Hubo una puesta en escena en que respaldaron a la diputada Pérez en su afirmación de que esto era responsabilidad de “dos hombres adultos”. Pero pidieron suspender su militancia y anunciaron una querella. El diputado Jaime Sáez habló de que fue un “error” la versión que dio RD en un principio.

Yo no participé en ese punto de prensa. Y creo que evidentemente había información que se estaba ocultando. Por eso, sostengo que las personas involucradas van a tener que responder como cualquier ciudadano de a pie.

¿Eso incluye también a la diputada Pérez? ¿Es creíble su versión de que no conocía los hechos?

Todas las personas involucradas deben responder como cualquier ciudadano de a pie. Insisto, eso incluye a ella también.

¿Han podido hablar con ella? ¿Le creen que no sabía?

Ella va a tener que responder ante la justicia en un proceso que la fiscalía ya está llevando adelante. Nosotros somos lo que hacemos, no lo que decimos. Estamos desarrollando un proyecto de ley para aplicar los estándares de transparencia pública a las fundaciones. Porque donde haya un peso público debe haber total transparencia. Quien le roba al Fisco le roba a Chile y eso debe ser castigado. No tenemos ni un tipo de superioridad moral. Nos hacemos la autocrítica de que debemos ser más vigilantes del comportamiento de todas y todos nuestros militantes. Y si nuestra organización no actúa en forma categórica, si nuestra bancada no actúa en forma categórica e intachable, estaremos traicionando la confianza que Chile nos dio. Ella tiene que enfrentar todo tipo de responsabilidades, políticas, administrativas y legales ante la justicia.

¿Cómo afecta al gobierno? Han tenido que renunciar autoridades.

Lo veo por la gestión del ministro de Vivienda, Carlos Montes. Yo soy diputado por Valparaíso, es la región que tiene más familias viviendo en campamentos. Necesitamos que el ministro pueda hacer su trabajo con tranquilidad y urgencia. El ministro en esto cuenta con todo nuestro respaldo. Como bien dijo el Presidente Boric, no se puede detener el plan de emergencia habitacional por un par de inescrupulosos delincuentes.