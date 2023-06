Seremi de Antofagasta en la mira de la Fiscalía: Fondos entregados el año pasado registraron aumento de 396,7% respecto de 2021

Como han mencionado distintas autoridades, la apertura de investigaciones administrativas y una penal a raíz de los traspasos de dinero que existieron entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva -cercana a Revolución Democrática y al entorno de la diputada Catalina Pérez- ha sembrado un manto de dudas sobre la serie de convenios que mantienen reparticiones gubernamentales con otras entidades privadas.

Y es que a pesar de que inicialmente el caso se limitaba a la ONG liderada por la expareja de la parlamentaria Pérez, Daniel Andrade (RD), los cuestionamientos desencadenaron en una serie de revisiones y solicitudes, principalmente de parte de parlamentarios de la Región de Antofagasta. Así, por ejemplo, el senador Pedro Araya (IND) ofició hace algunos días al Ministerio de Vivienda a fin de que se precisen los criterios de selección de fundaciones para la fijación de convenios, los requisitos exigidos, planes de trabajo expuestos, además de los planes de fiscalización establecidos.

Esto, principalmente, porque al observar las diez fundaciones con las que la citada Seremi tiene convenios en el marco del Programa de Asentamientos Precarios, el parlamentario advirtió que eran varias las que resultaban desconocidas y porque al conversar con vecinos de los campamentos, también notó que ellos no las tenían en su radar, lo que consideró extraño.

La Tercera PM, además, constató que durante el 2022 aumentaron significativamente las adjudicaciones de dineros. De la revisión de los montos expuestos en el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, ese año -que es parte del periodo que abarcará la investigación del Ministerio Público- los fondos entregados crecieron en 396,7% respecto del periodo anterior.

Entre 2019 y 2023, como pudo revisar este medio, la Seremi de Vivienda de Antofagasta adjudicó recursos por un total de $ 7.643.288.328, de los cuales, $5.211.128.423 se entregaron el año pasado.

Año/Fundación Campamento de Ideas Espacio Lúdico Tomarte Recrea Superación de la Pobreza Procultura Urbanismo social Democracia Viva Techo Movimiento Fibra Total General 2019 - - - $926.361.144 - - - - - - $926.361.144 2020 - $67.991.000 - $51.805.000 $287.344.246 - - - - - $407.140.246 2021 $297.472.000 $220.167.000 - $23.520.000 $190.611.707 - $227.000.000 - $90.286.000 - $1.049.056.707 2022 $1.303.642.358 $550.433.338 $456.000.000 - $529.358.727 $500.000.000 $577.000.000 $426.000.000 $438.694.000 $430.000.000 $5.211.128.423 2023 - $49.601.808 - - - - - - - - $49.6071.808 Total: $1.601.114.358 $888.193.146 $456.000.000 $1.001.686.144 $1.007.314.680 $500.000.000 $804.000.000 $426.000.000 $528.980.000 $430.000.000 $7.643.288.328

Entre las organizaciones que recibieron montos durante el 2022 se encuentra la cuestionada ONG, Democracia Viva, a quien se le transfirieron $426 millones. Además de esta, fueron otras nueve fundaciones las que recibieron montos de parte de la Seremi: Campamento de Ideas, Espacio Lúdico, Tomarte, Recrea, Superación de la Pobreza, Procultura, Urbanismo Social, Techo y Movimiento Fibra. De las anteriores, existen algunas que ya registran transferencias desde el 2019, aunque la mayoría de estas logró convenios durante el 2021 y 2022. En lo que va del año, sólo Fundación Espacio Lúdico se ha adjudicado $49.601.808.

De todos los movimientos ejecutados el año pasado, la Fundación Campamento de Ideas fue la que mayor monto recibió. Los 14 transferencias realizadas por la Seremi sumaron más de mil millones. Más atrás está la Fundación Urbanismo Social con ocho transferencias que suman $577 millones.

“Lo que estamos haciendo es pedir información respecto de cuáles fueron las fundaciones que recibieron recursos públicos para el trabajo con campamentos, la forma en cómo se seleccionó a esas corporaciones, qué profesionales ejecutaron esas adjudicaciones a fin de poder tener la mayor cantidad de antecedentes y no comenzar una cacería de brujas, porque yo en lo personal reconozco el trabajo que han realizado parte de estas fundaciones, como Techo o Para la Superación de la Pobreza”, comentó el senador Araya a La Tercera PM.

Y agregó: “Cuando he recorrido los campamentos me he encontrado con profesionales de esa fundaciones, al igual que de Recrea, pero hay otras que no he escuchado, como Procultura, Democracia Viva. Nos interesa saber en qué se gastaron los fondos, porque el tema habitacional es uno de los grandes problemas que tiene Antofagasta y resulta a lo menos curioso que a pesar de los montos invertidos con los traspasos que ha hecho la Seremi, no veamos frutos. Hay que ver cómo se gastaron los recursos y si hicieron la pega”.

Asimismo, el diputado Jaime Araya (IND) planteó que “dado que este tema es muy delicado, hay que ser muy prudente. Sólo podemos mencionar lo que el ministro ha hecho público. Democracia Viva tiene aprobadas rendiciones sobre el 3%, un avance mínimo para la cantidad de recursos y la fecha. Eso es una debilidad objetiva y da cuenta de que ahí hay algo extraño. Del resto de los proyectos, no tengo claridad de los productos ni de los niveles de ejecución. No hay antecedentes (...) Por lo mismo, me parece que lo que ha hecho el ministro al levantar los datos, me parece lo correcto”.

Las conexiones de las fundaciones

Tal como en el caso de Democracia Viva, varias de las fundaciones que recibieron dineros desde la mencionada Seremi generan suspicacia entre los parlamentarios, debido a sus fechas de constitución, registro de actividades y representantes.

Ese es el caso de la Fundación Urbanismo Social, la cual es otra de las investigadas actualmente por la fiscalía. Lo anterior, luego de que este miércoles la Fiscalía Regional del Maule decidiera abrir una investigación en contra de la organización ligada al seremi regional del Minvu, Rodrigo Hernández, dirigente de Revolución Democrática en la región.

El vínculo entre la ONG y la actual autoridad se da luego de que Hernández fuera director del área jurídica de Urbanismo Social durante seis años. Ya en el cargo, el 3 de octubre del año pasado la organización se adjudicó una licitación por $20 millones de la Seremi del Maule para una consultoría sobre la “Participación Ciudadana del proceso de modificación excepcional del Plan Regulador Comunal de Talca”. Hernández explicó que en esa ocasión, y debido al vínculo, se inhabilitó del proceso.

Respecto de la Fundación Nacional Para la Superación de la Pobreza, como el mismo Montes confirmó, se le indaga por haber contratado profesionales, coincidentemente también militantes de Revolución Democrática, que luego prestaron servicios en la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Procultura fue denunciada por los funcionarios de la Seremi de Vivienda de Antofagasta por supuestos pagos excesivos e injustificados, dado que la misma repartición autorizó el pago de un arriendo a la entidad por $3,4 millones por 16 meses, o sea, por un total de $54,2 millones que se pagaron de forma anticipada.

Cambios en la web: ¿Por qué?

En el caso de sus funcionarios, la organización tiene dedicado un espacio donde presentan a sus equipos de trabajo en las diferentes regiones en las que opera. Pero según pudo comprobar La Tercera PM, este mes realizaron una serie de cambios en dicho espacio. Y es que hasta hace dos semanas, la ONG tenía un lugar dedicado a los funcionarios de Antofagasta, sin embargo, aquello ya no está disponible y sólo dice “equipo en desarrollo”.

Actual estado del sitio web de Procultura

Hasta antes de la reciente modificación, el sitio web mostraba que el equipo regional de Antofagasta estaba dirigido por Pablo López, y era conformado por otras 18 personas más.

Sitio web de Procultura a comienzos de junio.

Tomarte, a su vez, ha recibido cuestionamientos porque se acreditó como receptora de fondos públicos, de acuerdo con el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, el 19 de julio de 2022 y registra inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII) el 15 de septiembre del mismo año, pocas semanas antes de haberse adjudicado cuatro transferencias de dinero que suman más de $ 450 millones.

En su caso, también hicieron cambios en su sitio web, creado el 5 de diciembre del 2021. Esta permaneció sin grandes movimientos hasta mediados de este año, pero durante las últimas semanas, registró cambios en su inicio. Junto con la descripción de la ONG, también se agregó la leyenda “sitio en construcción”. Además de eso, creó los links para el resto del sitio, donde ahora hay un espacio creado para “nuestro equipo”. Pese a eso, el espacio sólo tiene una plantilla en inglés.