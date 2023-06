“Ni el seremi del Maule ni Daniela Dresdner tienen responsabilidades políticas que pagar”: Boric sale a blindar a autoridades criticadas por convenios

“Me parece muy bien que la Contraloría cumpla con su función contralora. La Contraloría es un órgano autónomo, que no depende del gobierno de turno y, por lo tanto, al gobierno de turno, a nuestro gobierno en este caso, lo que le corresponde es colaborar con las investigaciones que decrete la Contraloría y así lo vamos a hacer”.

Así, el Presidente Gabriel Boric abordó este jueves, en el marco de su visita a la Región de Ñuble, la decisión del órgano encabezado por Jorge Bermúdez de paralizar toma de razón de todos los contratos entre el Estado y fundaciones, a propósito de las indagatorias del Ministerio Público tras conocerse el millonario convenio de Democracia Viva y el Minvu en Antofagasta.

Boric señaló que se instruyó a los ministerios a que se revisen los contratos y en caso de que se detecten irregulares se corrija y sancione.

“Pero también es importante que seamos capaces de distinguir y no metamos a todos en un mismo saco, porque cuando se presume que todos son igualmente responsables por hechos distintos al final nadie termina siendo responsable. Y, por lo tanto, yo tengo el deber también de diferenciar”, precisó.

“He hecho valer la responsabilidad política en los casos que en mi criterio corresponde, pero eso no significa que acá ante festival de renuncias que está pidiendo la oposición o algunos personeros, yo vaya a decir que sí a cualquier cosa. En la medida en que me forme la convicción de que hay irregularidades que implican una responsabilidad política, se hará valer”, afirmó el Mandatario.

A continuación, se refirió a las críticas a la delegada del Biobío, Daniela Dresdner, militante de Revolución Democrática vinculada a las fundaciones Urbanismo Social y Democracia Viva. Pese a que hasta ahora en sus intervenciones había asegurado que no ponía “las manos al fuego por nadie”, el Mandatario salió a blindar a la jefa regional y al seremi del Minvu en la Región del Maule Rodrigo Hernández.

“¿Qué es lo que se le imputa a Daniela Dresdner, concretamente? ¿De qué la están acusando? O en el caso de el seremi de Vivienda del Maule”, planteó.

En esa línea, el Mandatario expuso que el también militante de RD Rodrigo Hernández, antes asesor jurídico de la ONG Urbanismo Social, beneficiada con contratos con el Minvu en Antofagasta y en la región en que él es seremi, optó por inhabilitarse de “conocer todo tipo de convenios con la fundación en la que había trabajado anteriormente”.

“Una fundación que data de 1999″, comentó a modo de paralelo con Democracia Viva, la entidad que desató la crisis.

“No fue director ni tenía un cargo directivo, sino que solamente fue trabajador. Y, por lo tanto, con los antecedentes que yo tengo hasta la fecha, si esos antecedentes cambian, evidentemente, uno puede reconsiderar, pero con los antecedentes que tengo hasta la fecha, ni el seremi del Maule ni Daniela Dresdner tienen responsabilidades políticas que pagar”, argumentó el jefe de Estado.

“Ahí yo le digo a quienes están exigiendo festivales de renuncia que hay que poner un coto. Y que hay que diferenciar quiénes son realmente responsables y quiénes no, porque si los metemos a todos en el mismo saco, al final se diluye la responsabilidad y eso nos hace mal a todos”, advirtió.

“La justicia, por su parte, tendrá que cumplir su labor y nosotros estamos llanos a colaborar y no solamente llanos, tenemos la obligación de colaborar. Porque a mí como Presidente de la República me interesa que la gente confíe en las instituciones y yo por lo menos voy a ser todos los esfuerzos para que mejore esta situación y que los casos que se han develado no se vuelvan a repetir al interior del Estado”, recalcó el Presidente.