Elizalde sobre norma de los 2/3: “Creo que es una mala idea, porque perjudica a la opción del apruebo”

El presidente del senado, Álvaro Elizalde, afirmó que el quórum de 2/3 “perjudica a la opción del apruebo”, esto al ser consultado sobre la polémica que se ha generado, luego la Comisión de Normas Transitorias de la Convención, el jueves pasado aprobara una indicación presentada por los colectivos de izquierda, que establece que de ser aprobada la nueva Constitución, esta sólo podrá ser reformada por el Congreso con el quórum más alto que existe para un trámite constitucional.

La norma propuesta, dificultaría la incidencia del actual Parlamento en eventuales modificaciones a la nueva carta magna.

Las críticas hacia le medida, se intensificaron cuando el convencional de Apruebo Dignidad, Fernando Atria, intentó explicar la propuesta a través de su Twitter, donde escribió que el quórum “no es una trampa, es un modo de proteger la Constitución de instituciones que no tienen razones para tener lealtad con ella, a la espera de instituciones que, por ser creadas por la nueva Constitución, sí es razonable esperar que la tengan”.

En medio del debate, el viernes 27 de mayo, jefes de bancada del oficialismo se reunieron con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, y tras la reunión aseguraron que el Ejecutivo les había planteado que el gobierno no respalda el quórum de 2/3 para reformar la nueva Constitución en actual Congreso. Lo anterior, considerando la molestia que había generado la medida en partidos del Socialismo Democrático.

“El ministro Jackson informó a las bancadas oficialistas que el gobierno no comparte la propuesta de 2/3 que se le pretende imponer al Congreso para reformas constitucionales. Por el contrario, son partidarios de que nuevos quórums entren en vigencia inmediatamente”, dijo el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, tras el encuentro.

En esa línea, el sábado 28 de mayo, tras una actividad en Palacio en el marco del Día de los Patrimonios, el Presidente Gabriel Boric fue consultado concretamente sobre si el gobierno apoya el quorum de 2/3 para modificar la nueva constitución, de ser aprobada. Así, explicó que “nuestra postura sobre este tema es que los quórums tienen que operar in actum, ¿Qué es lo que significa eso? Que no tiene que haber quórum especiales para una legislatura en particular”.

Explicó además que, de aprobarse la nueva carta magna “el Congreso tiene todas las potestades para poder debatir democráticamente en función de los quórums que la Constitución establezca (...) Yo no creo que haya que hacer normas especiales, no creemos que haya que hacer normas especiales que rijan a un determinado Congreso a diferencia de otro”.

En ese contexto, este domingo, el presidente del senado, al ser consultado en Mesa Central sobre si consideraba la medida adoptada en la Comisión de Normas Transitorias como un acto de hostilidad hacia el Senado, Elizalde señaló que “no, no sé si es hostilidad, pero creo que es una mala idea”.

“Yo tengo una inclinación hacia el Apruebo, por razones obvias. Hay un número importante de ciudadanas y ciudadanos que puedan tener dudas legítimas sobre el nuevo texto y lo que quiero es que se vaya perfeccionando. Entonces, establecer este blindaje -además con muy malos argumentos- no es una idea que potencie a la opción de Apruebo”, señaló el senador.

El parlamentario aseguró que en la Constitución “deben existir mecanismos para que se vaya perfeccionando con el paso del tiempo. Además, me parece que esta contradicción de la legitimidad entre la Convención y el Congreso es una falsa dicotomía, porque ambos cuerpos colegiados fueron elegidos con sistema proporcional”, considerando que este es el primer Parlamento elegido en su totalidad sin el sistema binominal.

“¿A qué se le teme? El sentido del proceso constituyente es profundizar nuestra democracia, no colocarle 20 candados a una determinada norma”, sostuvo Elizalde, agregando que la medida se defiende “con pésimos argumentos, que nos recuerda los malos argumentos que se ocuparon para defender la llamada democracia protegida de la Constitución de la dictadura, eso si, son tiempos distintos, las constituciones no son comparables, pero es una mala señal, se requiere más democracia, no menos”.