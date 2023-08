En acto por 50 años del golpe: Boric acusa que la derecha ha retrocedido en “la valoración de la democracia” y apunta directamente a republicanos por ley de aborto

El Presidente Gabriel Boric participó la mañana de este miércoles en el acto inaugural de la conmemoración de 50 años del golpe de Estado, a cargo del Consorcio de Universidades del Estado (CUECH), que desarrolló en dependencias de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), en Estación Central.

El Mandatario entregó un emocionado discurso, luego de que, junto a las autoridades de las universidades del Estado, plantaran 88 árboles en memoria de los asesinados y detenidos desaparecidos de la Universidad Técnica del Estado (UTE).

En su intervención, el Presidente se refirió al golpe de Estado y a los hechos ocurridos luego en la dictadura, que, a su juicio, no pueden ser separados.

“Se equivocan profundamente quienes pretende separar al golpe de lo que vino después, el golpe fue criminal desde el minuto uno. Así nos lo recuerdan los detenidos en La Moneda, en las poblaciones. El cáncer marxista al que se referían las autoridades impuestas de la época eran chilenos comunes y corrientes que estaban comprometidos con un proyecto de cambio social en democracia”, dijo.

“Compatriotas sobre los que se abatió la represión, la tortura y la muerte. Fueron sistemáticas. Se usó una violencia que nuestra historia, que ha sido generosa en violencia, no había visto nunca, porque se constató una política institucional, planificada, sistemática y eso no puede pretender empatarse”, recalcó.

En esa misma línea, Boric aseguró sobre la dictadura que “no hubo guerra, hubo una masacre unilateral”, y agregó que “si no fuera por los que cayeron y resistieron, nosotros, en particular me atrevo a hablar por nuestra generación, no estaríamos aquí. Y tenemos más que una deuda, un compromiso permanente, porque guardamos los mismos principios. Defendemos convicciones que se unen en esa historia que pretendieron destruir. Y eso no se nos va a olvidar jamás, aunque algunos les gustaría que olvidemos, pero les decimos claro: no olvidamos”.

A la vez, la autoridad recalcó que durante la dictadura no solo se cometieron crímenes de lesa humanidad, sino que también se instauraron políticas que “no se hubieran podido instalar en democracia”.

“Vale la pena recordar que durante la dictadura no fue solo tortura y desaparición, sino también instauración de políticas que no se hubieran podido instalar en democracia: el sistema de pensiones, municipalización de la educación, incentivos a industrias extractivas, privatización del sistema de salud. Son todas obras de ese entonces, que no habrían pasado ningún test democrático. Estamos con mucho esfuerzo tratando de revertirlo”, apuntó.

En su discurso, también lanzó duras críticas a la oposición, asegurando que “la derecha política” ha retrocedido en los “consensos de la valoración a la democracia”.

“La derecha política ha ido retrocediendo en consensos en la valoración irrestricta de la democracia. Un diputado de derecha lo decía textual: “yo justifico el golpe de Estado”. Eso nos debe llevar a la máxima preocupación. Las opiniones son legítimas, pero en democracia los golpes no son el camino. Eso no es parte del debate democrático y por lo mismo las violaciones de los derechos humanos no son justiciable bajo ninguna excusa”, enfatizó.

Y en esa misma línea, apuntó directamente a republicanos por la ley de aborto en tres causales, haciendo referencia a los dichos del presidente de la colectividad, Arturo Squella.

“Hay algunos, incluso, que plantean abiertamente que quieren hacer retroceder el derecho a elegir de las mujeres sobre su propio cuerpo, en lo que hemos avanzado gracias al movimiento feminista en los últimos años, por ejemplo, en la ley de aborto en tres causales. Cuando seamos mayoría, dicen, vamos a derogarlo. Quiero decirles que frente a eso van a encontrar, no solo partidos políticos e instituciones, sino que un pueblo firme para decir que no”, sentenció.