Presidenta y vicepresidente del Consejo Constitucional enfrentan posturas ante reclamo oficialista a la Corte Suprema

Durante la mañana de este miércoles, la mesa directiva del Consejo Constitucional expuso su postura sobre el requerimiento que ingresó la izquierda a la Corte Suprema por las enmiendas de la derecha que buscan crear nuevos acápites.

Pese a que fueron ellos quienes convocaron a la prensa para la declaración, no pasó desapercibido que ambos llegaran con posturas distintas respecto del tema. De hecho, la intervención se transformó en la primera discrepancia pública de la mesa directiva del órgano redactor.

La presidenta del órgano redactor, Beatriz Hevia (republicana), comenzó su discurso marcando que “frente a esto la Secretaría del Consejo entendió que se podían tramitar nuevos capítulos en el texto, sin embargo, estamos a la espera de lo que vaya ocurriendo. La Corte Suprema declaró inadmisible inicialmente el requerimiento, sin perjuicio que entendemos que Unidad para Chile va a reponer a esa decisión y estamos a la espera de lo que vaya ocurriendo en ese sentido”.

Hevia continuó señalando que el asunto del requerimiento al máximo tribunal podría ser un factor que retrase aún más el debate. Esto ha significado un punto de discusión entre la izquierda y la derecha, debido a que según el oficialismo las conversaciones en las bancadas debía comenzar esta semana.

“No existe ninguna negativa a discutir respecto de las enmiendas. Nos parece importante que haya una etapa de estudio, de deliberación, de votación, y además generar los espacios necesarios para que las bancadas puedan sentarse a conversar respecto de las propias enmiendas. Necesitamos esos espacios para generar los puntos de encuentro que tanto hemos conversado”, sostuvo la presidenta republicana.

Hevia siguió con su mensaje declarando que “cuando no están todavía todas las enmiendas sobre la mesa y hay enmiendas importantes que no sabemos si finalmente la Corte Suprema va a definir admitir o no trámite el requerimiento y, por lo tanto, si van a ser parte del proceso, es difícil poder entrar a mayores conversaciones, por tanto, es parte de lo que tenemos que hacer”. Consultada sobre si la solicitud significa un atraso al debate, señaló “Es un factor más que hay que considerar, por supuesto”.

Desde la vereda oficialista, el vicepresidente del Consejo, Aldo Valle (Ind-PS), fue claro en señalar que él no está de acuerdo con esa postura. “No tiene ningún efecto suspensivo respecto de la deliberación y del proceso que debe llevar a cabo el Consejo. Claro, genera interpretaciones y puede generar ánimos distintos, pero desde el punto de vista jurídico y procesal no hay ningún efecto. Nosotros podemos perfectamente desarrollar nuestras actividades esperando esa decisión de la Corte”, sostuvo el abogado.

Valle también expuso su desacuerdo con la decisión que tomó el máximo tribunal. “No comparto el fundamento que ha dado la Corte en la resolución de inadmisibilidad porque a mi juicio habían antecedentes suficientes para verificar que efectivamente quienes comparecieron en ese recurso son consejeros y consejeras constitucionales y además antecedentes también que constituyen hechos públicos y notorios que corresponde también a un quinto del quórum que necesita para ejercer dicha acción”, marcó el vicepresidente.

Para finalizar su discurso, Aldo Valle aclaró la posición de la mesa directiva del órgano redactor señalando que “la mesa no ha tenido una definición oficial. Tenemos una diferencia al respecto y por lo mismo hemos dejado que finalmente sean los propios consejeros que actúen de conformidad de las respectivas interpretaciones que hagan del reglamento”.