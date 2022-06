Figuras de la DC, PS, PPD rechazan el “plan B” que busca reformular quórum de actual Constitución: “Es un espejismo, no es una opción real”

“El plan B es un espejismo y no tiene ningún sustento jurídico ni político”.

De esta manera, un grupo transversal de figuras de la DC, PS, PPD e independientes, abordó -mediante una carta- la reforma constitucional impulsada por la Democracia Cristiana (DC), para disminuir a 4/7 el quórum para reformar la actual Constitución, iniciativa que ha contado con el apoyo de Chile Vamos.

La propuesta ha sido presentada como un “plan B” en caso de que en el plebiscito de salida del 4 de septiembre para una nueva Carta Magna, triunfe la opción Rechazo. Además de la derecha y algunos sectores de la DC, han habido otros movimientos que le han dado su visto bueno a la iniciativa, como Amarillos por Chile.

Sin embargo, los firmantes de la misiva -entre los que destacan los senadores falangistas Yasna Provoste y Francisco Huenchumilla, la alcaldesa de La Pintana Claudia Pizarro, Osvaldo Andrade, Sergio Aguiló; además de los ex ministros de Michelle Bachelet: Nicolas Eyzaguirre, Alejandra Krauss, Marcelo Mena, Pablo Squella, Adriana Muñoz, Nivia Palma y Francisco Vidal- se mostraron contrarios a esta propuesta y, en específico, a la idea del “plan B”.

“Existen sólo dos alternativas disponibles en virtud del Acuerdo Constitucional del 15 de noviembre del 2019, la reforma constitucional realizada y el Plebiscito del 25 de octubre del 2020: Aprobar o Rechazar el texto de nueva constitución que proponga la Convención Constitucional para el plebiscito del 4 de septiembre. Ambas alternativas fueron habilitadas por el Acuerdo. No hay una tercera alternativa porque no fue planteada en la reforma constitucional que posibilitó el plebiscito de salida. En consecuencia, el plan B es un espejismo y no tiene ningún sustento jurídico ni político”, indicó este grupo en la carta.

En ese sentido se indicó, también que “la reforma constitucional anunciada por algunos senadores para rebajar ahora los quorum de la Constitución del 80 con el supuesto propósito de su reforma, es una ficción extemporánea de la derecha que ya acordó votar por el Rechazo al nuevo texto constitucional, y que confunde al país, le permite recuperar su poder de veto, y mostrarse proclive a los cambios, pero siempre que se mantengan los elementos centrales de la constitución del ‘80, y específicamente el modelo económico que fue el causante de los abusos y desigualdades que gatillaron el estallido social”.

“Cambiar los quórums para reformar la actual constitución de la dictadura implica dejar subsistente dicha Constitución respecto a la cual, la ciudadanía en forma abrumadora se manifestó en contra en el plebiscito de octubre del 2020″, se añade en el documento.

La carta cierra con que “el plan B no es una opción real. La ciudadanía quiere pronunciarse sobre alternativas claras y concretas y no sobre acuerdos cupulares respecto a una constitución que ya está muerta y cuyo texto no pudo ser modificado de manera sustancial durante treinta años”.