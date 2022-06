El emplazamiento de Boric a la oposición: “La derecha rechaza, es legítimo, pero no le digan a la gente que acá hay terceras vías”

Ad portas de que inicie la sesión inaugural de la IX Cumbre de las Américas, en Estados Unidos, este miércoles el Presidente Gabriel Boric participó de un conversatorio en la Universidad de California Los Ángeles (UCLA).

Tras la instancia, que se concretó luego de asistir al panel “Driving Growth: Enabling Small and Medium Enterprises”, en el marco del IV CEO Summit of the Americas, el Mandatario abordó la propuesta de reforma constitucional presentada el martes por la Democracia Cristiana (DC), para disminuir a 4/7 el quórum para reformar la actual Constitución.

La iniciativa se da a menos de tres meses del plebiscito de salida del 4 de septiembre y fue respaldada, sin mucha demora, por Chile Vamos, cuyos partidos -Evópoli, UDI y RN- ya se pronunciaron formalmente por el Rechazo.

Al ser consultado por la adhesión de la oposición a esta propuesta, el Jefe de Estado señaló que “se demoraron un poco”, ya que “la Constitución lleva más de 30 años”.

“Yo sé que se ha planteado antes esta iniciativa, pero la verdad quienes en su mayoría han estado del lado contrario a las transformaciones por tanto tiempo, es difícil creer que ahora se van a poner del lado de los cambios”, enfatizó.

Además, precisó que “la derecha en pleno, sus partidos, Evópoli, RN, la UDI, decidió jugarse institucionalmente por el Rechazo. La derecha rechaza”.

Y si bien agregó que “están en su derecho, es totalmente legítimo”, remarcó que “pero no le digan a la gente que acá hay terceras vías, porque lo que se juega el 4 de septiembre son dos posiciones: Aprobar o Rechazar”. “No hay otra alternativa”, enfatizó.

“Me alegro que hoy, ante la inminencia del plebiscito, sean más los que se sumen a la necesidad de cambios, en buena hora, discutiremos el cómo implementar aquello después del plebiscito, pero yo llamo a que no haya confusión al respecto”, complementó.

En ese marco, indicó que “no me cabe ninguna duda que los partidos progresistas que han impulsado, y no solamente los partidos, la sociedad civil, que ha impulsado este proceso de cambios no van a estar en esa alternativa”.

Esta jornada, previo a las palabras del Presidente Boric, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, también se refirió a la propuesta de reforma constitucional para rebajar el quórum a 4/7, pero desmarcándose de la iniciativa.

El secretario de Estado aseguró que el gobierno está concentrado en avanzar en los proceso de reforma en materia de seguridad, pensiones y reforma tributaria, y en “asegurar que el voto sea libre e informado para el proceso del 4 de septiembre”.

“Nosotros estamos priorizando esperar ese texto (de nueva Constitución), revisar cuál es la opinión de la ciudadanía, para que desde ese momento, el 5 de septiembre, independiente de si gana el Apruebo o Rechazo, ver cuál es el marco constitucional desde el cual nos tenemos que mover en el siguiente ciclo para que los cambios lleguen a la ciudadanía”, agregó.

En ese sentido, reforzó su punto y aseguró que “nuestra postura como gobierno, es que hoy hay tremendas urgencias ciudadanas, y que en paralelo, hemos destinado un esfuerzo como sociedad para que los aspectos constitucionales puedan resolverse a partir de un órgano que se dedique a plantearnos una propuesta”.

“Acá en el Congreso están las facultades para poder introducir modificaciones a la Constitución, pero creemos que hay prioridades y la lista de proyectos que están en la Comisión de Constitución del Senado es larguísima (...) y que creemos que tienen especial relevancia para estos momentos en los que hay un montón de problemáticas”, remarcó.

Hoy, en tanto, durante la votación de indicaciones correspondientes al segundo informe, la Comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional despachó al pleno la norma que exigiría el quórum de 4/7 al Poder Legislativo, pero -en este caso- para reformar la nueva Constitución en caso de ser aprobada.

La enmienda fue aprobada por 24 votos a favor, ocho en contra y cero abstenciones.