Boric ante ejecutivos de grandes empresas de EE.UU.: “Nuestro país tiene el ambiente propicio para promover prosperidad en los negocios”

Tras sostener un encuentro ayer con ejecutivos de las principales empresas estadounidenses que tienen operaciones en Chile, el Presidente Gabriel Boric siguió reforzando este miércoles el mensaje de que Chile es un país confiable y abierto a la inversión extranjera y aseveró que su gobierno pondrá especial enfásis en la responsabilidad fiscal.

“Queremos que la inversión extranjera, a la cual le abrimos las puertas, venga acompañada con transferencia tecnológica, con encadenamientos productivos, con diversificación territorial, para que juntos, ustedes y nosotros, aprovechemos de la mejor manera posible las oportunidades que tenemos”, dijo Boric al exponer en el panel “Driving Growth: Enabling Small and Medium Enterprises”, en el marco del IV CEO Summit of the Americas, que se realiza en California.

El Mandatario destacó la diversidad de las inversiones de las empresas estadounidenses en Chile, las cuales abarcan los sectores de tecnología, farmacéuticas, fondos de pensiones, alimentación, servicios y transporte. “Lo que queremos hoy dia es invitar a seguir participando en nuestro proyecto de un desarrollo más inclusivo”, afirmó.

Proceso constituyente

Al respecto sostuvo que “Chile está cambiando, y está cambiando, yo creo, y esta es la convicción que a mí me asiste, para mejor. El proceso constituyente que estamos llevando adelante en nuestro país busca adecuar nuestras instituciones a la realidad que vivimos, y yo les aseguro que los principios que han inspirado el desarrollo de Chile en los últimos años, como la certeza jurídica, como el respeto a los tratados internacionales, la independencia de poderes, el respeto al poder judicial, la libertad de expresión, el respeto irrestricto a los derechos humanos, son principios que vamos a mantener y nuestro gobierno está profundamente comprometido con ello”.

Por eso, enfatizó “el mensaje que espero transmitir hoy día es que nuestro país tiene el ambiente propicio para promover prosperidad en los negocios y convertirse en un hub para la innovación verde en América Latina y el mundo”.

Sin embargo, dijo “estoy consciente también de que tenemos problemas y no quiero venir acá a venderles una imagen de una suerte de Edén perdido o de Ciudad de los Césares sino que Chile es un país también convulsionado”.

En este sentido mencionó los 13 años que el país vive afectado por una severa sequía. Asimismo indicó que “en Chile tenemos convulsiones políticas como saben pero cómo les contaba decidimos resolverlas con más democracia y con respeto a nuestras instituciones”.

Responsabilidad fiscal

Boric agregó que su gobierno está comprometido con la responsabilidad fiscal, la cual, según sostuvo, no es exclusiva de las administraciones de derecha.

“Nos hemos comprometido con cambios sustantivos y los cambios sustantivos hay que hacerlos con responsabilidad fiscal, en América Latina, ustedes saben, que han habido muchos problemas al respecto, yo tengo la íntima convicción de que la responsabilidad fiscal, la seriedad fiscal, no es una cosa de derechas, la izquierda, yo soy un presidente de izquierda, tiene que abrazar la responsabilidad fiscal porque es la manera en la que podemos hacer las cosas bien, es la manera en la que podemos avanzar sosteniblemente en el tiempo”, señaló.

El Mandatario sostuvo que se debe avanzar en el crecimiento inclusivo y aseveró el gobierno estará a la altura de las circunstancias y actuará de manera responsable y comprometida para ser un ejemplo en la región de que se puede crecer y desarrollarse con justicia y equidad.

Google, Amazon y Microsoft

Boric dijo que el gobierno buscará seguir derribando barreras de acceso para que las empresas puedan ampliar su presencia en Chile, e hizo un especial enfásis a las grandes tecnológicas.

“Ayer el CEO de Google y de Amazon y de Microsoft me planteaban la importancia de insistir aún más en la transformación digital y es algo que tomamos y que queremos trabajar en conjunto con las empresas vinculadas al área, para poder permitir, dar la bienvenida a sus head quarters en América Latina”, indicó.

Además hizo un llamado a las empresas a invertir en energías limpias, principalmente con foco en las potencialidades de Chile en el desarrollo del hidrógeno verde.