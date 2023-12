“No nos engañemos y no engañemos a la ciudadanía”: Vallejo dice que el plebiscito no evalúa al gobierno

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, insistió en que el plebiscito de este domingo 17 de diciembre, respecto a la propuesta de texto de nueva Carta Magna que hizo el Consejo Constitucional, no constituye una instancia de evaluación de la gestión de la administración de Gabriel Boric.

Este lunes, la vocera del Ejecutivo ya había abordado el tema, a propósito de las declaraciones que hizo en radio Pauta el senador del Partido Socialista José Miguel Insulza, que aseguró que “el plebiscito juega un papel en el sentido que le da fuerza al gobierno o lo debilita”.

Desde la oposición, en tanto, el planteamiento fue comentado en entrevista con Tele 13 Radio por el timonel del Senado y legislador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Juan Antonio Coloma. “El gobierno está en una encrucijada, si gana el A Favor el gobierno pierde, si gana el En Contra, no necesariamente gana, porque ese triunfo está dividido entre dos almas”, sostuvo la figura gremialista, argumentando que además de los partidos del oficialismo hay sectores de oposición que están llamando a rechazar.

En una actividad en el Ministerio de Transportes, en la que se informó sobre el plan de funcionamiento del transporte público para la jornada del plebiscito, consultada si la votación del domingo es una evaluación del gobierno, la ministra vocera fue tajante:

“No. Por cierto, si uno ve la realidad y los hechos, lo que se plebiscita El 17 de diciembre es un texto constitucional y en eso no podemos confundir a la ciudadanía. El plebiscito es sobre un texto que es una propuesta emanada y redactada de un consejo constitucional. La ciudadanía en la última elección votó por consejeros y consejeras constituyentes. Ellos estuvieron trabajando meses en la redacción de una propuesta de texto que es lo que se plebiscita el 17 de diciembre. Ni más ni menos”, señaló.

Vallejo sostuvo que “hay que insistir en lo que es cierto, la realidad concreta y los hechos. El hecho es que el 17 de diciembre toda la ciudadanía que está mirando la televisión o que está escuchando los medios de comunicación tiene que tener muy claro que el 17 ellos evalúan si están a favor o en contra de una propuesta de texto constitucional”.

“No de una ley en particular. No de un sector político en particular. No de una persona en particular, sino que de un texto constitucional. Para que no nos engañemos y no engañemos a la ciudadanía”, enfatizó la secretaria de Estado.

Fast track legislativo en enero

Por otro lado, Vallejo comentó la reunión que sostuvieron el lunes en La Moneda la ministra del Interior, Carolina Tohá, el titular de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, y el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, sobre la agenda de seguridad.

“Nosotros como gobierno, respecto a la agenda de seguridad -y los proyectos de ley que se han denominado de fast track legislativo, porque ahí no están todos los proyectos de seguridad, pero la gran mayoría sí- hemos presentado todos los proyectos comprometidos y le hemos puesto las urgencias e indicaciones necesarias a todos los proyectos comprometidos. Evidentemente que nos gustaría, y eso fue parte de la conversación, poder despachar el 100% de los proyectos del fast track legislativo antes del 31 de diciembre”, expuso la vocera de gobierno.

“Evidentemente eso no depende solo del Ejecutivo, pero esperamos avanzar lo más posible y teniendo también en cuenta que enero es parte del año legislativo, el periodo legislativo del Congreso Nacional. Entonces, aunque a lo mejor nos alcance el 100% al 31 de diciembre, sí esperamos que en enero podamos seguir despachando una cantidad importante de proyectos asociados a seguridad”, indicó.