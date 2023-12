“Comete el mismo error que la derecha”: las críticas que desató Insulza en el oficialismo por ligar el plebiscito al gobierno

Un remezón generaron en la alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric las palabras que emitió la mañana del lunes en Radio Pauta el senador socialista José Miguel Insulza. ”El plebiscito juega un papel en el sentido que le da fuerza al gobierno o lo debilita. Eso es una realidad, no lo vamos a negar”, expresó.

La salida del libreto oficialista de Insulza abrió una puerta que los partidos han procurado mantener cerrada: que se vincule el referéndum con el rumbo del Ejecutivo. Y es que precisamente esa relación es la que pretende instalar la derecha en la campaña por el “A favor”. Incluso han acusado al Presidente Boric de ser jefe de campaña de la opción “En contra” y han dedicado varios minutos de la franja televisiva para reforzar ese diseño.

A solo seis días del plebiscito, las declaraciones del senador encendieron las alarmas en el oficialismo, desde donde salieron en conjunto a matizar sus palabras, ya que la estrategia de los partidos de gobierno -pese a que están por el “En contra”- es insistir en la prescindencia de La Moneda en este proceso y, por ende, que el resultado no debería tener un impacto.

El timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, dijo a La Tercera que “es un error plebiscitar la gestión del gobierno. Este no es un plebiscito respecto al gobierno. Esto es un plebiscito respecto de la Constitución futura”. Además, enfatizó que el gobierno ha sido prescindente todo este tiempo.

En esa misma línea, el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, aseveró que “este plebiscito trata sobre una propuesta constitucional. Eso es lo que los chilenos tienen que decidir: si es que aceptan eso o no la aceptan (...) Una Constitución va más allá de un gobierno (...)”.

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

“(Insulza) comete el mismo error que hace la derecha cuando cree que este es un plebiscito sobre el gobierno, cuando no lo es (...). Hay un error en ponerlo de esa forma. Después del 17 de diciembre, gane cualquiera de las opciones, el Presidente de la República va a seguir siendo Gabriel Boric (...). Vamos a seguir gobernando, independiente de los escenarios. Ojalá gane el ‘En contra’”, complementó Marco Velarde, presidente de Comunes.

Su par del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, por su parte, marcó un matiz con la opinión de los demás timoneles. Él esbozó que “no coincido con el senador, pero no porque no sea lógico lo que plantea, sino más bien porque el gobierno está en un momento difícil, ha estado permanente con niveles de aprobación bajos”. En ese contexto, añadió que “el triunfo de una u otra opción no va a afectar la fortaleza del gobierno, sino que va a posibilitar retomar la agenda o no. Yo creo que por ahí va”.

Urzúa, además, descartó que la declaración de Insulza haya sido tema de debate al interior de la alianza en la reunión que sostuvieron la mañana de este lunes en la sede del PS.

Más allá de los timoneles, la entrevista de Insulza también fue tema al interior del Congreso. Tampoco está de acuerdo con el senador el diputado y vicepresidente PS Leonardo Soto, quien dijo que “el resultado del plebiscito pondrá término o no a un itinerario constitucional que ha multiplicado por 100 la polarización, enfrentamiento y divisiones entre los chilenos. Es el estado de la convivencia, es la crispación entre los chilenos la que se debilitará o fortalecerá según qué opción gane. Si gana el ‘En contra’, millones de chilenos se levantarán al día siguiente con una sensación de mucho alivio”.

En tanto, su par Nelson Venegas (PS) sostuvo que “más que debilitar o fortalecer al gobierno, de ganar el ‘En contra’ resultaría un fuerte debilitamiento hacia la derecha (...). Ellos pueden haberse equivocado en el sentido de haber tomado una decisión (...), por transformarse simplemente en un vagón de cola del Partido Republicano”.

Quien también refutó los dichos del senador socialista fue la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. “En honor a la verdad, lo que se vota el 17 de diciembre es un texto constitucional, con todo lo que eso implica, ni más ni menos (...). Lo que la ciudadanía va a juzgar es si está de acuerdo con la propuesta de texto emanada de un Consejo Constitucional”, expresó la secretaria de Estado.

11 DE DICIEMBRE DE 2023/SANTIAGO La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, realiza una vocería, donde se refiere a los temas nacionales contingentes. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIUNO

¿Qué hacer luego del 17-D?

Más allá del resultado, desde los distintos partidos oficialistas aseguran que, una vez concluido el proceso constituyente, independiente del resultado, el foco debe estar puesto en las necesidades más urgentes de la ciudadanía, como seguridad y pensiones.

En ese sentido, la presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, sostuvo en un punto de prensa que “conversamos bastante hoy día con los presidentes de partido sobre cómo priorizamos las distintas problemáticas que tenemos que asumir con cierta urgencia. Tenemos el tema coyuntural de las isapres (...), que asumir las complejidades que tiene la educación pública (...), que preocuparnos con urgencia de aumentar el monto de las pensiones. Y abordar con esa perspectiva tanto la reforma tributaria como la previsional”.

18 DE AGOSTO 2023. PAULINA VODANOVIC, SENADORA PARTIDO SOCIALISTA FOTO Pedro Rodríguez

“Espero que todos los sectores políticos, cualquiera sea la posición que tengan en el plebiscito, tengan la consideración humanitaria, de sensibilidad humana, de que hay temas que no pueden seguir esperando (...). Cuando la gente tiene necesidades sobre las pensiones, no preguntan de qué partido eres (...)”, dijo Carmona.

Y agregó: “Espero nadie tenga ya más argumento para decir que va a negarle la sal y el agua al gobierno, pensando que de lo contrario eso podría influir en el resultado. No, ya el resultado pasó. Todos disponibles para lograr ponernos al día en esos atrasos de políticas sociales que son tan urgentes y necesarios”. Además, el exdiputado confirmó a La Tercera que este punto sí fue abordado en la reunión de partidos de la mañana del lunes.

En tanto, Vela reafirmó que “esperamos que desde el lunes haya aprendizajes de lo que ha sido el fracaso de estos dos procesos (constitucionales) y logremos ponernos de acuerdo, oficialismo y oposición, en seguridad, en generar mayor crecimiento, mayor empleo. Pero también en materia legislativa, como las reformas de pensiones y tributaria”.

“Después de la votación, el lunes deberemos llegar a un acuerdo rápido por la reforma de pensiones (...). Esa es la prioridad post 18 de diciembre”, agregó Velarde.