“No va a cambiar nada que alguien llegue a última hora para abordar el avión”: Tohá asegura que migrantes que serán repatriados “ya están establecidos”

En el marco de una actividad relacionada con las elecciones de consejeros que se efectuarán mañana, la ministra del Interior, Carolina Tohá, fue consultada por la crisis migratoria que afecta a la frontera de Chile con Perú en Arica. En concreto, la secretaria de Estado se refirió a la medida adoptada por el gobierno venezolano de enviar un avión para repatriar a los migrantes de ese país que se encuentran apostados el límite fronterizo.

Al respecto, Tohá aseguró que “las personas que van a ser trasladas en ese vuelo ya están establecidas y, por lo tanto, el llamado es a no concurrir al lugar porque no va a cambiar nada que alguien llegue a última hora para poder abordar el avión”.

Las palabras de la ministra se enmarcan en la preocupación que ha manifestado estos últimos días el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, respecto a que la medida anunciada por Venezuela genere “expectativa en la comunidad venezolana” y “lleguen en masa” a la ciudad.

De hecho, el canciller Alberto van Klaveren, el viernes, en una entrevista con radio ADN, había abordado el tema, aclarando que “no todos los vuelos van a partir necesariamente de Arica, y yo en ese sentido hago un llamado a aquellos venezolanos que quieren acogerse a este programa que patrocina la embajada de Venezuela en Chile, de que realmente no hay necesidad de ir a Arica para inscribirse en uno de estos vuelos de retorno. La verdad es que es un gasto innecesario desplegarse hacia Arica, no va a ser el punto obligado de salida”.

Declaraciones similares efectuó la ministra del Interior esta jornada, desde Estadio Nacional, donde aseguró que el vuelo partirá el domingo y que espera “que esto solo anticipe nuevos viajes que podamos organizar a futuro”.

“Ojalá tengamos un buen proceso mañana y podamos repetir nuevos vuelos a futuro y esto signifique que las personas que no están en este vuelo puedan estar en futuros”, precisó la titular de Interior.