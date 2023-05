Avión venezolano que repatriará migrantes: canciller espera que sea “el primero de varios” y no descarta que futuros vuelos sean patrocinados por Chile

Esta mañana el canciller Alberto van Klaveren se refirió a la medida adoptada por el gobierno venezolano de enviar un avión para repatriar a los migrantes de ese país que se encuentran apostados en la frontera chileno-peruana, en el norte de Arica.

Según informó el jueves el ministro de Relaciones Exteriores, el vuelo se enmarca en el programa ‘Retorno a la patria’ que impulsa el gobierno venezolano y se concretará durante la madrugada de este domingo. En definitiva, el avión llegaría hasta el aeropuerto de Arica, donde recogerá a un “grupo importante de migrantes”.

Al respecto, el canciller, en conversación con radio ADN, manifestó que espera que este “sea el primer vuelo de varios vuelos”.

Asimismo, especificó que “no todos los vuelos van a partir necesariamente de Arica, y yo en ese sentido hago un llamado a aquellos venezolanos que quieren acogerse a este programa que patrocina la embajada de Venezuela en Chile, de que realmente no hay necesidad de ir a Arica para inscribirse en uno de estos vuelos de retorno. La verdad es que es un gasto innecesario desplegarse hacia Arica, no va a ser el punto obligado de salida”.

Al ser consultado por la posibilidad de que en el futuro algunos vuelos despeguen desde Santiago, Van Klaveren manifestó que “así es, supongo yo. Esto no depende de nosotros, es una iniciativa del gobierno venezolano, es un programa que existía antes, salieron varios vuelos en el marco de ese programa hace varios años atrás”.

En esa línea, señaló que una delegación de Cancillería viajará a Caracas, donde se reunirá con autoridades migratorias “y vamos a analizar ese tema”.

En concreto, según detalló el ministro, las intenciones de Chile es dar “las facilidades para que opere ese programa, básicamente, y obviamente tampoco descartamos la posibilidad de vuelos que salgan de Santiago y que sean patrocinados por nosotros, por el Estado chileno, eso hay que afinarlo, hay que verlo, eso es materia del servicio nacional de migraciones, pero existe la intención de empezar a facilitar el desplazamiento de aquellos migrantes venezolanos que quieran retornar a su país”.