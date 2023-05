Ministra Vallejo asegura que el gobierno “no torcerá su dirección sea cual sean los resultados de la elección”

A solo horas de que se efectúen -este domingo- los comicios para definir a los integrantes del nuevo órgano redactor del proyecto de Constitución, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, conversó con el periódico español El País, donde abordó las expectativas del Ejecutivo en torno al proceso y aseguró que, independiente de si los resultados son favorables o no para el oficialismo, el gobierno “no torcerá su dirección”.

Al ser consultada por si los resultados de la elección de consejeros implicarían algún tipo de giro en la administración del Presidente Gabriel Gabriel Boric, la titular de la Segegob aseveró que “el gobierno de Chile no torcerá su dirección sea cual sean los resultados de la elección. Imagínese que nuestro gobierno dependiera de cada elección. Sería de una incertidumbre tremenda”.

La ministra además, abordó una pregunta acerca del rol de las fuerzas de oposición en el futuro órgano redactor, en particular sobre el papel que jugarían los eventuales consejeros del partido Republicano

Al respecto, Vallejo señaló que, “para nosotros lo prioritario es que (…) tengan vocación democrática todos los que han querido ir colectivamente a cambiar una Constitución y que no sea una lógica de imposiciones”.

En esa línea, manifestó que “uno esperaría que ninguna fuerza que lleva candidaturas a un órgano que redactará una nueva Constitución tenga el ánimo de boicot, sino de ponerse a disposición del diálogo democrático para conseguir un texto que nos represente a todos y todas y no solo a un sector, sobre todo después de la experiencia que tuvimos en el proceso anterior”.

Precisamente, respecto a las diferencias con el proceso anterior, la ministra admitió que hay un “ambiente que quizás tiene menos épica que la vez pasada, pero creemos que la gente acudirá a votar. Y no solo porque es obligatorio, sino porque tiene la convicción de que su voto es importante”.

Asimismo, explicó que este nuevo proceso es “más moderado”, no obstante, señaló que “la ciudadanía tiene la última palabra: va a elegir a sus consejeros o consejeras y, al final del proceso, va a poder determinar si le convence o no le convence, si le gusta o no le gusta, si cree que la propuesta de texto constitucional es la que requiere nuestro país o no”.

Por otra parte, al ser consultada por lo que espera el Ejecutivo del proceso para la elaboración de una nueva Carta Magna, aseguró que “como gobierno, creemos que lo que espera la ciudadanía es que las fuerzas democráticas presentes puedan ponerse de acuerdo en las normas constitucionales que nos permitan, primero, tener una Constitución que represente a las grandes mayorías y, en segundo lugar, profundizar y fortalecer la democracia chilena”.