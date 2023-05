Presidente del Servel por caso de candidata del PDG condenada por tráfico de drogas: “La responsabilidad obviamente es del candidato”

A tan sólo un día de las elecciones de consejeros constitucionales, el Presidente del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, abordó nuevamente la situación de la renunciada candidata del Partido de la Gente (PDG) por la Región de Arica y Parinacota, Karla Añez, quien fue condenada por tráfico de drogas en 2012, y a raíz de lo cual el organismo inició una investigación interna para esclarecer los hechos.

En conversación con CNN, Tagle señaló que “dispusimos una investigación interna, porque a nosotros nos llegó una condena de aflictiva que genera su pérdida de ciudadanía y nosotros la sacamos como ciudadana y la tuvimos así por muchos años. Pero eso se catalogó como una pérdida de ciudadanía simple, o sea, una condena de pena aflictiva simple como sería un delito o un crimen y no de drogas, porque la de drogas para recuperarla no sólo necesita el cumplimiento de la condena y la recuperación de la ciudadanía que la manda el Registro Civil, si no que además requiere que el Senado la habilite nuevamente, porque esa situación se produce en los delitos terroristas y en los delitos asociados a tráfico de drogas. La pregunta es por qué estuvo mal calificada el año 2012 y nosotros estamos haciendo una investigación interna”.

En cuanto a las responsabilidades del hecho, el presidente del Servel apuntó a la misma candidata, a la vez que destacó los cambios que se han realizado al sistema, los cuales permiten que funcione mejor a como lo hacía en 2012. “La responsabilidad obviamente es del candidato, hay responsabilidad servil en cómo se manejó esta condena a pena aflictiva. Esto es anterior a la existencia Consejo Directivo por lo más, estamos hablando del año 2012 cuando se produce el problema, pero en todo caso nosotros queremos hacer una investigación”.

Según agregó, “ahora estamos muy claros que los procedimientos en esta materia se modificaron en el año 2019 en un acuerdo que se hizo con el Poder Judicial, en donde a nosotros se nos están entregando las condenas a penas aflictivas categorizadas, que son en general las que son de tráfico de drogas y delitos terroristas, porque cada una tiene este tratamiento distinto que te digo, y eso hay un convenio, y está computarizado, y está funcionando bastante mejor que en el año 2012, el año 2012 recién estaba partiendo la inscripción automática que modificó todo el sistema del registro electoral”.

Finalmente, el presidente del Servel tuvo palabras sobre los próximos procesos y la posibilidad de que esto se repita, mencionando que “el registro electoral hoy día tiene 272 mil personas inhabilitadas en sus derechos ciudadanos o en su derecho a sufragio, el grueso corresponde a condenas a pena aflictiva, posteriormente hay acusaciones a delitos de pena aflictiva que en el suspenden el derecho a sufragio aunque no necesariamente la ciudadanía, y también hay menciones por demencia que recibe el Servel. Eso te demuestra que nosotros mantenemos un registro de condenas potente, no es que esto nos lo tomemos a la ligera”.

“Obviamente uno puede tener el problema anterior, lo estamos investigando, esperemos el resultado de la investigación y nuestra preocupación hoy día es el proceso electoral de mañana”, puntualizó.