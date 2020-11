“Esto es un escándalo”: Parlamentarios acusan cierre de mesas y la imposibilidad de los electores para ejercer su voto

El presidente de PPD, Heraldo Muñoz, acudió a su local de votación en la comuna de Santiago con la intención de sufragar en las Elecciones Primarias 2020. Sin embargo, no pudo lograr su cometido, ya que descubrió que su mesa no estaba constituida.

“Es un escándalo”, expresó ante la prensa, “que quienes estamos inscritos y hayamos venido a votar no hayamos podido ejercer nuestro derecho, porque algunas mesas están cerradas, como la mía, cuando debieron fusionarse con otras mesas que sí están funcionando”, reclamó el Presidente del PPD y precandidato presidencial.

Responsabilizando al Servel, aseguró que ha “recibido quejas de muchas personas que fueron a sufragar y encontraron sus mesas cerradas”.

“No sé cuál será el resultado de estas primarias luego que se le impidió el derecho a voto a tanta gente. Es realmente lamentable. Es una muy mala señal para las primarias legales que hoy día se ven terriblemente cuestionadas”.

Y añadió: “Tenemos informaciones de una seria situación de falta de coordinación por parte del Servel para fusionar mesas por falta de vocales, en vez de cerrarlas. Esto puede ser un desastre si el Servel no actúa y corrige rápidamente”.

Heraldo Muñoz, cuya mesa de votación en la Escuela Libertadores de Chile estaba cerrada, estampó un reclamo ante un delegado del Servel.

Tal como señaló en sus acusaciones, el excanciller no fue el único que se enfrentó a esta situación.

El Senador Francisco Chahuán manifestó estar muy preocupados por la falta de mesas constituidas y la imposibilidad de varias personas para sufragar.

“Estamos muy preocupado porque efectivamente la instrucción por parte del Servel es que las mesas no constituidas antes de las 10 se cierran. Además, no debiera haber, de acuerdo a las introducciones del Servel, fusión de mesas”, dijo el parlamentario RN.

“Quiero pedirle al Director Nacional del Servel -Patricio Santa María- a que en definitiva se adopten todas la medidas necesarias, para que las personas que quieran sufragar en el día de hoy lo puedan hacer. Creemos, sin lugar a dudas, que ha habido una instrucción que no depende de los jefes de locales, sino que del Servel”, acusó el Senador Chahuán.

El reclamo por la imposibilidad de votar también fue manifestado por diversos candidatos que participan de las Primarias a gobernadores y alcaldes durante esta jornada.

La diputada de Comunes, parte del Frente Amplio, Claudia Mix tampoco pudo ejercer su derecho ciudadano esta jornada.

“Hemos recibido muchísimas denuncias de personas que se vieron impedidas de hacerlo. Yo misma no pude votar, ya que la mesa que me correspondía no se constituyó”, afirmó. Agregó que “nos parece que hay una responsabilidad de los delegados de local. La ley indica que son ellos quienes deben constituir las mesas faltantes a las 10 de la mañana a más tardar, pudiendo designar incluso como última instancia a personas que se encuentren dentro de ese recinto y con apoyo de la fuerza pública si no acceden voluntariamente”.

Por lo mismo es que la parlamentaria ofició al director del Servel para aclarar esta situación.

Desde el comando de Renovación Nacional, expresaron que lamentan la dificultad para la constitución de mesas y la calificaron como una señal de “alarma”.

“Esta situación se ha repetido en diferentes lugares porque he estado llamando a los candidatos del partido y la opinión es baja concurrencia, las mesas no están todas constituidas y la gente que hace un esfuerzo de ir, termina no votando y no regresa”, manifestó Rafael Prohens, presidente de RN y senador por Atacama.

“Creo que esto es una alarma, si bien es cierto que para el plebiscito votó mucha gente, uno puede pensar que eso fue un caso excepcional, pero nada garantiza que las próximas elecciones vayan a tener el mismo eco”, y agregó que “hay que hacer más difusión por parte de todo el sistema de votación, tanto del Servel como de los partidos políticos, y poner en conocimiento a la gente. Si eso no se cumple, hay que pensar en otro sistema de inscripción y voto, en el caso de Primarias”.

Qué dicen en el Servel

En conversación con 24H, Patricio Santamaría -Director del Servel- informó que más del 90% de las mesas estaban constituidas, con poco más de 2 mil locales de votación.

“Hay mesas que no están funcionando, pero se está haciendo el esfuerzo”, dijo para 24H. “Hay personas que reclaman que no se ha constituido la mesa, pero perfectamente tres de esas personas pueden constituir la mesa y ejercer su voto”, aseguró.

“Hay que tener presente que incluso en elecciones anteriores no se han podido constituir todas las mesas”, agregó Santamaría ante los reclamos por la imposibilidad de votar por parte de un grupo de electores.

Respecto de la participación en el proceso -que al mediodía de estas Primarias se mostró notablemente más baja que en el Plebiscito del 25 de octubre-, dijo que “la participación no depende del Servel, nosotros estamos preparados para que lleguen los 14 millones de votantes”.

Haciendo un llamado a la participación, destacó la importancia de ejercer el derecho a voto. “Es muy importante que el día de mañana no estemos diciendo ‘De nuevo están eligiendo a los candidatos entre cuatro paredes’. No perdamos la apertura”, dijo previo a negar que haya un ‘boicot’ por parte del ente.

“Yo no veo que haya boicot, pero probablemente sí poco movimiento desde los partidos. Entiendo que los parlamentarios han estado muy ocupados con temas como el presupuesto y el segundo retiro del 10%, pero desde que tengo uso de razón, son los candidatos quienes se dan a conocer a la ciudadanía”, expresó el Director del Servel.

A través de su cuenta de Twitter, Servel respondió las dudas del diputado Diego Ibañez ante la gran cantidad de mesas cerrradas: “Según el artículo 63 de la Ley 18.700, no se pueden instalar mesas pasadas las 12 horas. Si no llegan los vocales seleccionados ni votantes, no es posibles instalar la mesa”.

Sobre la fusión de mesas, Servel expresó: “La ley 20.640 solo permite la fusión de mesas por parte de Servel previo a las elecciones primarias. La normativa no considera la fusión una vez determinado el número de mesas”.