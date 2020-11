Servel estima en tres mil los vocales que no se presentaron a las primarias de gobernadores y alcaldes

Alrededor de tres mil vocales de mesa no se presentaron a las primarias de gobernadores y alcaldes que se desarrollaron durante la jornada de ayer. Esa es la estimación que dio este lunes el director del Servicio Electoral (Servel), Raúl García, en la entrega del último boletín con los resultados parciales de los comicios.

En la instancia, se detalló que en las primarias para elegir a los candidatos a gobernadores regionales se emitieron 418.685 sufragios y que el porcentaje de participación alcanzó un 2,89%. Mientras que en las primarias municipales -que se llevaron a cabo en 36 comunas del país- se contabilizaron 147.608 votos y la participación llegó al 4,37%.

”Fue un proceso que se organizó y se llevó a cabo siguiendo las mismas o similares disposiciones que el Consejo Directivo del Servel determinó para el plebiscito del 25 de octubre, con el objeto de haber tenido una primarias más seguras desde el punto de vista sanitario. La evaluación es positiva en aplicación y cumplimiento de las medidas dispuestas por el Consejo”, dijo el director del Servel, quien agregó que hay “una serie de experiencias que deben ser analizadas para mejorar la organización de procesos electorales para el futuro”.

Luego, se les consultó las autoridades del organismo por la baja convocatoria del proceso electoral y que no se pudieran constituir todas las mesas a nivel nacional por la ausencia de vocales de mesa, que causó que algunas personas no pudieran ejercer su derecho a voto. Uno de ellos, de hecho, fue el presidente del PPD, Heraldo Muñoz.

“Lo que pasó ayer, que algunas mesas no pudieron instalarse, nos hace tomar conciencia de lo importante y fundamental que son los vocales para llevar a cabo una elección como corresponde (...). Aquellas personas designadas como vocal y que no concurrieron, la ley es bastante clara sobre las consecuencias. Las Juntas Electorales tendrán que ejercer su labor de denuncia de aquellas personas (que no se presentaron)”, afirmó García, aunque destacó que “hubo una inmensa mayoría que sí concurrió y lo hizo con espíritu cívico, con espíritu republicano”.

Además, se le preguntó por el número de vocales que se ausentaron. Si bien dijo que aún se está procesando la información, estimó que “del orden de 3 mil vocales no concurrieron, eso sería un número aproximado”.

Fusión de mesas

En la instancia también se consultó por los cuestionamientos que recibió el Servel por no fusionar las mesas de votación cuando no pudieron constituirse. Tal como había explicado ayer, el presidente del Consejo Directivo, Patricio Santamaría, indicó que “la ley es absolutamente clara en señalar que la fusión de las mesas se debe realizar 50 días antes de la elección. Legalmente es imposible hacer una fusión de mesas el día de la elección o cualquier día anterior a los 50 días que señala la norma legal”.

Siguiendo esa línea, sostuvo que “no nos vamos a quedar crítica, sino que hacer las propuestas para poder asumir los diferentes desafíos, como el que surgió el día de ayer” y fue crítico con que “hubo personas que no pudieron votar porque no estaba constituida la mesa, pero pudieron perfectamente tres de ellas haber constituido la mesa (...), es fácil estar desde la puerta de local, sin ingresar y reclamando, sin estar dispuesto a asumir la carga pública y deber que tenemos todos los chilenos y chilenas para instalar las mesas de votación”.

Por último, en respuesta a la baja convocatoria que tuvo el proceso y que se acusara que hubo una baja visibilidad y propaganda de los comicios, Santamaría reforzó que desde el Servel “hicimos lo que tuvimos que hacer, que es administrar, organizar la elección” y remarcó que sí se difundió información.

Agregando que “miraría el vaso casi rebalsando, permanecería en el trabajo cívico, comprometido de los casi 103 mil vocales que estuvieron en las mesas durante todo el día”.

“No es minuto de apuntar con el dedo a una institución más (...). Escuchamos las críticas, algunas destempladas, otras mas templadas, algunas constructivas y algunas destructivas de un proceso como el que se dio ayer”, sostuvo.