1.077 mesas quedaron sin constituirse a nivel nacional: Servel se defiende y afirma que “no hubo personas ni voluntad de actuar como vocales”

Este domingo 29 de noviembre se llevan a cabo las Elecciones Primarias 2020 para alcaldes y gobernadores.

Una jornada que ha estado marcada por una participación baja -más en comparación al Plebiscito del 25 de octubre- y por los reclamos del electorado por la alta cantidad de mesas sin constituir.

Heraldo Muñoz, Presidente del PPD, calificó de “escándalo” la situación tras no poder ejercer su derecho a voto al ver su mesa cerrada. “Debieron fusionarse con otras mesas que sí están funcionando”, dijo Muñoz responsabilizando al Servel, ente al que presentó una queja formal.

“Creemos, sin lugar a dudas, que ha habido una instrucción que no depende de los jefes de locales, sino que del Servel”, acusó el Senador RN Francisco Chahuán.

Pasadas las 12 horas, cuando la cantidad de mesas constituidas estaba definida, el Servel publicó las cifras oficiales a nivel nacional.

De un total de 21.281 mesas, se constituyeron -según información recogida en la página del Servel a las 17.20- 20.204, lo que corresponde al 94,93% del total registrado. Lo que se traduce en que 1.077 mesas no funcionaron esta jornada.

La región que reporta una menor cantidad de mesas conformadas es la de Los Lagos, con un 88,82%. Mientras que solo dos regiones reportan el 100% de mesas constituidas: la Región de Arica y Parinacota y la Región de Aysén.

En la Región Metropolitana, en tanto, se instaló el 95,67%, lo que corresponde a 8.817 mesas de un total de 8.436.

La jornada cuenta con un total de 65.092 vocales de mesa a nivel nacional.

A las 14.30 horas, el Servel informó a través de sus redes sociales las razones por las cuales no se fusionaron mesas ante la falta de urnas dispuestas para sufragar, las que responden a lo dispuesto en la Ley 20.640.

El Presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, se refirió en conversación con CNN Chile a la convocatoria a estas primarias y los cuestionamientos de algunos personeros -como el presidente del PPD, Heraldo Muñoz- y la negativa de fusionar las mesas, lo que impidió que varias personas pudieran votar.

“Lo que podemos decir es que no estuvieron presentes los vocales que son nombrados por las Juntas Electorales y no hubo capacidad de las propias personas -que llegaron al local y no pudieron votar- que podrían haberse ofrecido para instalarse como vocales. Si se quedan en la puerta del local y esperan que vayan otros, ocurre lo que ocurrió ahora”, dijo Santamaría.

Y también le respondió al timonel del PPD: “De acuerdo a ley, sólo 50 días antes podemos fusionar las mesas (...). No puede ser que un día nos estén aplaudiendo y después no traten de la forma que lo han hecho”.

De hecho, sostuvo que “nosotros lo hicimos [fusionar mesas] porque nos damos cuenta que en el proceso de primarias participan menos personas. Se produjeron estas situaciones porque no hubo personas ni voluntad de personas de actuar como vocales”, añadió, y dijo que los vocales que no se presentaron esta jornada serán “llevado a la justicia”.

Finalmente, añadió que “en un proceso electoral, lo que no se puede hacer es cambiar la ley o las reglas del juego”.

Poco después, Santamaría aseguró que se dio toda la información sobre el proceso electoral: “Hicimos todo lo posible para informar a la ciudadanía. Asumamos todos la responsabilidad, pudimos haber hecho un poco más (...) pero tampoco voy a empezar a apuntar con el dedo a otros. Cada cual asuma y que haga su autocrítica. Es fácil levantar el dedo contra una institución que se aplaudía 30 días atrás”, expresó en alusión a la labor durante el 25 de octubre.

“No puede ser que en 30 días nos hayamos convertidos en tan ineficientes como para hacernos responsables de una situación que afecta al 4% de las mesas. Que es, efectivamente, algo que nos genera malestar. Yo realmente no me siento bien personalmente. Me hubiera gustado que hubiese habido más ciudadanos disponibles para conformar el 100% de las mesas, no lo logramos. Bueno, miremos casi el vaso lleno por ese 95% [de mesas] constituido”, dijo el Director de Servel a CNN Chile.

Además, anunció que mañana solicitarán al Ejecutivo idear una reforma en la ley de elecciones primarias “para que los partidos también asuman responsabilidades respecto de este tema”.