Piñera dice que que están dispuestos a evaluar el Pase de Movilidad “de acuerdo a evolución de la pandemia”

“Con la opinión positiva del consejo de expertos y la mesa social Covid-19, esta semana implementaremos un pase de movilidad”.

Con esa frase, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció el pasado domingo 23 de mayo, que se iba a instaurar el Pase de Movilidad, certificado digital que iba a permitir a las personas que finalizaran su proceso de vacunación (las dos dosis más 14 días para inmunidad) el tránsito por comunas en Cuarentena y Fase 2.

Tras la comunicación de la medida, las críticas por su implementación no se dejaron esperar por parte de expertos y asociaciones médicas. Incluso, gatilló la salida del Colmed de la Mesa Social Covid, que acusó al gobierno de tomar “decisiones imprudentes, tomadas en espacios sin actas, ni expertos”, y apuntó a autoridades de gobierno que “declararon que dicha medida se habría decidido con el acuerdo de la Mesa Social; afirmación falsa y delicada en cuanto a sus potenciales consecuencias”.

La noche de este martes, en entrevista con Canal 13, el Presidente Piñera señaló que “la información que me dijeron a mí el ministro y los subsecretarios de Salud es que este tema (el Pase de Movilidad) había sido conocido y recomendado por la mesa de expertos y también había sido conocido por la Mesa Social Covid-19”.

Piñera defendió la implementación de este certificado, recalcando que “es un pase que mucha gente necesita, por ejemplo, los adultos mayores que llevan meses, a veces años confinados, que puedan salir cuando tengan dos vacunas y después de 14 días, es decir, cuando su nivel de inmunidad esté en su mayor nivel, que puedan salir a caminar, porque lo que permite el pase es poder movilizarse, caminar por la ciudad, y en algunos casos de comunas en Fase 2 o más poder movilizarse entre regiones, pero no les permite ir a los restaurantes, no les permite ir a trabajar, no cambia los aforos, las reglas del Paso a Paso se mantienen”.

No obstante, si bien insistió en que este documento digital “es un alivio y necesidad”, y que cree que los beneficios son mucho mayores que los riesgos, no descartó a levantar la medida de ser necesario: “Como siempre lo hemos dicho, estamos dispuestos a evaluarlo todo de acuerdo a la información y la evolución de la pandemia”.